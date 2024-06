Victoire est née !

Les équipes de maCommune.info et du groupe SMCI ont la joie de vous faire part de la naissance de Victoire.

Victoire, fille de Joséphine Jeannot et de Yves Serrière, est née mardi 11 juin 2024 à 20h30. Elle mesure 50 cm et pèse 3,5 kg. Ses deux grands frères, Léon et Oscar, sont heureux de compter une petite soeur dans leur fratrie.

Dans une actualité aussi tumultueuse qu’en ce moment, l’annonce d’une naissance est toujours une joie que l'on souhaite partager. Nous espérons que cette naissance vous fera chaud au coeur autant qu'à toutes les équipes de maCommune.info et de SMCI !

Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents. Bienvenue Victoire !