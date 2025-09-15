WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

PUBLI-INFO • WEMA est un cabinet indépendant d'expertise comptable, de conseil et d'audit en Alsace. Ce nom est maintenant largement présent en Bourgogne et Franche-Comté grâce à son rapprochement avec ACTIS. Découvrez ce groupe et son offre de service aux entreprises, mais pas que...

WEMA + ACTIS = WEMA, de l’Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté

WeMa, 1er cabinet indépendant d’expertise comptable, de conseil et d’audit en Alsace, a annoncé en mai 2025 son rapprochement stratégique avec les cabinets Actis situés en région Bourgogne / Franche-Comté.

Ce rapprochement crée un ensemble de 21cabinets répartis sur l’Est de la France (et 1 à Paris), une expertise renforcée, une gamme de services élargie et un maillage géographique optimisé.

Une offre adaptée, de la TPE à l’ETI

WeMa devient ainsi un des leaders régionaux dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit.

Ses 21 cabinets et 440 salariés accompagnent les entreprises dans leur gestion comptable et financière au quotidien, mais aussi dans leurs projets de développement, de croissance, et de cession. De la TPE à l’ETI, c’est une approche personnalisée et innovante, qui est déployée pour aider chaque entreprise à relever ses défis, y compris sur le plan juridique, et à optimiser ses performances.

Une offre « Full services », c’est-à-dire

Si l’on veut faire simple, les compétences, au sein du groupe WEMA sont regroupées en une douzaine de pôles. On y retrouve les métiers de base - de l’expertise comptable à l’audit et au commissariat aux comptes, en passant par la gestion de la paie. Ajoutons à cela des compétences plus pointues, comme l’assistance aux directions financières, le juridique et l’ingénierie de la protection sociale et l’internationale. Notons la création par WEMA du cabinet d’avocats WeMa Legal. « Enfin, parmi des compétences autres, citons la RSE, l’international, ou encore la corporate finance.

Enfin, la WeMa Académie (développement & accompagnement)

La WeMa Académie est un centre de formation interne créé pour accompagner la montée en compétences des salariés, accélérer leur développement professionnel et renforcer l’excellence de leurs expertises métiers.

Cela passe par la mise en œuvre de parcours de formation personnalisé et évolutif, dès l’intégration des salariés, mobilisant aussi bien des modules de e-learning que des sessions en présentiel ou visio, le tout dans le cadre d’un accompagnement managérial et d’un tutorat des jeunes talents.

Infos +

Deux adresses : WeMa Besançon : 8 Rue Madeleine Brès 25000 Besançon WeMa Dijon : 7 Rue Anatole France 21300 Chenôve



Deux numéros de téléphone : Besançon : 03 81 80 61 22 Chenove : 03 80 74 32 67

