Mardi 6 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

Zoo de Besançon : PAZ pointe des manquements dans les registres d’animaux décédés

Publié le 06/01/2026 - 09:30
Mis à jour le 06/01/2026 - 09:08

Depuis près d'un an, l’association de protection animale PAZ (Projet Animaux Zoopolis) met en cause la gestion du zoo municipal de la Citadelle de Besançon après l’analyse de documents administratifs transmis par la Ville à la suite de plusieurs démarches juridiques. Selon l’association, ces documents présentent des lacunes, notamment l’absence des causes de décès des animaux figurant dans le registre de mortalité, alors que cette information est exigée par la réglementation. Une mobilisation est prévue le 10 janvier 2026 devant l'Hôtel de ville.

Parc zoologique de la Citadelle de Besançon © Hélène Loget
Mobilisation le 25 octobre 2025 devant l’Hôtel de Ville de Besançon à l’occasion des municipales 2026. © PAZ
1/2 - Parc zoologique de la Citadelle de Besançon © Hélène Loget
2/2 - Mobilisation le 25 octobre 2025 devant l’Hôtel de Ville de Besançon à l’occasion des municipales 2026. © PAZ

En février 2025, PAZ a demandé à la Ville de Besançon de lui transmettre plusieurs documents administratifs relatifs au zoo, notamment le registre des animaux et le registre des morts. Selon l’association : ”C’est un droit en France de pouvoir accéder à ce type de documents. Nous avons dû saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), qui a rendu un avis favorable à notre demande en avril 2025, puis le Tribunal Administratif le 5 octobre 2025. Dix jours après notre saisie du Tribunal, la Ville nous a enfin transmis des documents.”

Après analyse, PAZ a constaté que les causes de décès des animaux ne figuraient pas dans le registre : ”Nous ne savons pas s’il s’agit d’une volonté de cacher cette information à notre association ou si les causes de la mort ne sont pas renseignées par la Ville de Besançon dans le logiciel de suivi des animaux. Notons que dans les deux cas la Ville enfreint la loi.”

La réglementation française impose aux zoos de rechercher les causes de la mort des animaux (Arrêté du 25 mars 2004) et de les inscrire dans le registre des morts (Arrêté du 8 octobre 2018).

Plus de la moitié des animaux détenus "ne sont pas menacés"

Selon les documents transmis par la Ville, le zoo de la Citadelle présentait au 7 février 2025 1.463 poissons, 265 mammifères, 117 batraciens, 37 oiseaux et 27 reptiles, soit un total de 1.909 animaux (hors invertébrés), dont 94 % sont des animaux sauvages. PAZ souligne que plus de la moitié (55 %) ne font pas partie d’espèces menacées. Selon elle, ”la préservation des espèces n’est qu’un prétexte pour les zoos, leur but étant de montrer une collection d’animaux la plus grande, belle et impressionnante possible.”

Le site du zoo indique pour sa part que "le Muséum de Besançon s’est spécialisé au cours de ces dernières années dans la reproduction d’espèces menacées. Le Parc zoologique est ainsi acteur de 56 programmes de conservation à ce jour, dont 6 projets de réintroduction. Près de 90 % des espèces présentées y sont élevées dans le cadre de programmes d’élevages européens et internationaux.”

PAZ relève que les documents fournis montrent que plus de 62 % des espèces détenues sont non menacées, comme le Kangourou roux, la Vigogne ou le Gélada.

PAZ appelle à la fermeture du zoo

Pour PAZ, le maintien du zoo est incompatible avec le respect des animaux : ”La Ville ne peut prétendre prendre au sérieux les intérêts des animaux en maintenant un tel lieu archaïque. Considérant l’investissement public dans un domaine qui ne relève pas d’une ‘mission’ d’une mairie (emprisonner des animaux), nous espérons que le zoo sera un sujet abordé lors des élections municipales. PAZ demande la fermeture du zoo et le placement des animaux dans des sanctuaires : il n’est pas acceptable d’enfermer des animaux pour notre divertissement", écrit Amandine Sanvisens, co-fondatrice de PAZ

Un dossier plus large sur la condition animale

PAZ souligne que la Ville de Besançon a mené plusieurs actions controversées concernant les animaux, comme l’autorisation de salons animaliers, l’usage de feux d’artifice ou la pêche au vif. L’association salue en revanche certaines mesures, comme l’arrêt des balades à poney et la stérilisation de chats errants.

PAZ souhaite que la Ville adopte une politique publique plus ambitieuse en matière de condition animale et encourage les candidat-es aux municipales à s’engager concrètement sur ces sujets.

Infos +

L’association prévoit une mobilisation samedi 10 janvier 2026 à 14h30 devant l’Hôtel de Ville de Besançon pour demander aux candidat(e)s aux élections municipales de signer sa charte, incluant la fermeture du zoo.

Mobilisation le 25 octobre 2025 devant l’Hôtel de Ville de Besançon à l’occasion des municipales 2026. © PAZ

espèce protégée la citadelle paz protection animale zoo

Publié le 6 janvier à 09h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

Zoo de Besançon : PAZ pointe des manquements dans les registres d’animaux décédés

Depuis près d'un an, l’association de protection animale PAZ (Projet Animaux Zoopolis) met en cause la gestion du zoo municipal de la Citadelle de Besançon après l’analyse de documents administratifs transmis par la Ville à la suite de plusieurs démarches juridiques. Selon l’association, ces documents présentent des lacunes, notamment l’absence des causes de décès des animaux figurant dans le registre de mortalité, alors que cette information est exigée par la réglementation. Une mobilisation est prévue le 10 janvier 2026 devant l'Hôtel de ville.

espèce protégée la citadelle paz protection animale zoo
Publié le 6 janvier à 09h30 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Propos racistes banalisés à Besançon : SOS Racisme du Doubs tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué publié le 4 janvier 2026, SOS Racisme du Doubs alerte sur la multiplication de propos racistes et haineux dans l’espace public. L’association évoque une banalisation préoccupante de ces discours, observée tant sur les réseaux sociaux que dans la vie quotidienne et politique.

anti-racisme élection municipale racisme république sos racisme
Publié le 5 janvier à 18h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Les Reines de la route : Honorine, conductrice de Haute-Saône, au cœur de la nouvelle saison

La chaîne 6Ter lancera une nouvelle saison inédite de son programme Les Reines de la route le 15 janvier 2026 à 21h10. Cette édition mettra en lumière plusieurs conductrices de poids lourds confrontées à des conditions hivernales extrêmes, parmi lesquelles Honorine, 32 ans, originaire de la Haute-Saône et surnommée dans l’émission ”La Bouillonnante”...

divertissement émission femme les reines de la route m6 poids lourd télévision
Publié le 5 janvier à 17h30 par Alexane
France
Economie Société

Sondage – L’inflation vous incite-t-elle à attendre les soldes pour acheter ?

À partir du mercredi 7 janvier 2026, les soldes d’hiver feront leur grand retour dans les magasins physiques comme sur les boutiques en ligne. Pendant un mois, elles offriront l’occasion de s’équiper à prix réduit : vêtements, chaussures, accessoires, mais aussi électroménager. Dans un contexte où le pouvoir d’achat de beaucoup de Françaises et de Français est mis à rude épreuve par l’inflation, ces promotions influencent-elles vos décisions d’achat ? Attendez-vous les soldes pour consommer ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

commerce inflation magasin pouvoir d'achat prêt-à-porter shopping soldes sondage
Publié le 5 janvier à 14h00 par Alexane
Besançon
Société

À Besançon, un rassemblement pour dénoncer l’intervention militaire américaine au Venezuela

Un rassemblement, à l'initiative du Parti communiste français et d’autres partis de gauche tels que La France insoumise, visant à dénoncer l’attaque menée contre le Venezuela par l’armée américaine, aura lieu ce lundi 5 janvier 2026 à 18h place Pasteur à Besançon. 

états-unis intervention militaire rassemblement
Publié le 5 janvier à 11h47 par Elodie Retrouvey
France
Société Transports

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?

Un arrêté publié au Journal officiel du 2 décembre 2025 fait évoluer les règles applicables aux plaques d’immatriculation provisoires. Depuis le 1er janvier 2026, les véhicules circulant sous immatriculation provisoire WW ou W garage devront être équipés d’un nouveau modèle de plaque, identifiable notamment par sa couleur rose.

carte grise immatriculation véhicule voiture
Publié le 4 janvier à 08h30 par Alexane
France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.
DOUBS (25)
Société

Saint-Sylvestre : quelles sont les interdictions de la préfecture dans le Doubs ?

Mise à jour • Comme chaque année à la même époque, la préfecture du Doubs publie une liste des interdictions dans le cadre du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voici les interdictions qui prendront effet mardi 30 décembre 2025 à 20h00 au vendredi 2 janvier 2026 à 6h00.
 
 

alcool essence feu d'artifice nouvel-an prefecture du doubs saint-sylvestre
Publié le 30 décembre 2025 à 17h51 par Hélène L.
Franche-Comté
Société

Décès de Brigitte Bardot : son engagement pour la cause animale en Franche-Comté

Brigitte Bardot s’est éteinte dimanche 28 décembre 2025 à l’aube, à l’âge de 91 ans. L’ancienne actrice est décédée dans sa maison de Saint-Tropez, entourée de son mari Bernard d’Ormale. Entre 2017 et 2024, elle s'était impliquée dans plusieurs campagnes de défense des animaux à Besançon et en Franche-Comté.

animaux brigitte bardot chamois fourrure lettre préfet du doubs ragondin rémi bastille vache
Publié le 29 décembre 2025 à 10h00 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 -5.26
couvert
le 06/01 à 12h00
Vent
2.12 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
84 %
 