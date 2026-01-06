Zoo de Besançon : PAZ pointe des manquements dans les registres d’animaux décédés

Depuis près d'un an, l’association de protection animale PAZ (Projet Animaux Zoopolis) met en cause la gestion du zoo municipal de la Citadelle de Besançon après l’analyse de documents administratifs transmis par la Ville à la suite de plusieurs démarches juridiques. Selon l’association, ces documents présentent des lacunes, notamment l’absence des causes de décès des animaux figurant dans le registre de mortalité, alors que cette information est exigée par la réglementation. Une mobilisation est prévue le 10 janvier 2026 devant l'Hôtel de ville.

En février 2025, PAZ a demandé à la Ville de Besançon de lui transmettre plusieurs documents administratifs relatifs au zoo, notamment le registre des animaux et le registre des morts. Selon l’association : ”C’est un droit en France de pouvoir accéder à ce type de documents. Nous avons dû saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), qui a rendu un avis favorable à notre demande en avril 2025, puis le Tribunal Administratif le 5 octobre 2025. Dix jours après notre saisie du Tribunal, la Ville nous a enfin transmis des documents.”

Après analyse, PAZ a constaté que les causes de décès des animaux ne figuraient pas dans le registre : ”Nous ne savons pas s’il s’agit d’une volonté de cacher cette information à notre association ou si les causes de la mort ne sont pas renseignées par la Ville de Besançon dans le logiciel de suivi des animaux. Notons que dans les deux cas la Ville enfreint la loi.”

La réglementation française impose aux zoos de rechercher les causes de la mort des animaux (Arrêté du 25 mars 2004) et de les inscrire dans le registre des morts (Arrêté du 8 octobre 2018).

Plus de la moitié des animaux détenus "ne sont pas menacés"

Selon les documents transmis par la Ville, le zoo de la Citadelle présentait au 7 février 2025 1.463 poissons, 265 mammifères, 117 batraciens, 37 oiseaux et 27 reptiles, soit un total de 1.909 animaux (hors invertébrés), dont 94 % sont des animaux sauvages. PAZ souligne que plus de la moitié (55 %) ne font pas partie d’espèces menacées. Selon elle, ”la préservation des espèces n’est qu’un prétexte pour les zoos, leur but étant de montrer une collection d’animaux la plus grande, belle et impressionnante possible.”

Le site du zoo indique pour sa part que "le Muséum de Besançon s’est spécialisé au cours de ces dernières années dans la reproduction d’espèces menacées. Le Parc zoologique est ainsi acteur de 56 programmes de conservation à ce jour, dont 6 projets de réintroduction. Près de 90 % des espèces présentées y sont élevées dans le cadre de programmes d’élevages européens et internationaux.”

PAZ relève que les documents fournis montrent que plus de 62 % des espèces détenues sont non menacées, comme le Kangourou roux, la Vigogne ou le Gélada.

PAZ appelle à la fermeture du zoo

Pour PAZ, le maintien du zoo est incompatible avec le respect des animaux : ”La Ville ne peut prétendre prendre au sérieux les intérêts des animaux en maintenant un tel lieu archaïque. Considérant l’investissement public dans un domaine qui ne relève pas d’une ‘mission’ d’une mairie (emprisonner des animaux), nous espérons que le zoo sera un sujet abordé lors des élections municipales. PAZ demande la fermeture du zoo et le placement des animaux dans des sanctuaires : il n’est pas acceptable d’enfermer des animaux pour notre divertissement", écrit Amandine Sanvisens, co-fondatrice de PAZ

Un dossier plus large sur la condition animale

PAZ souligne que la Ville de Besançon a mené plusieurs actions controversées concernant les animaux, comme l’autorisation de salons animaliers, l’usage de feux d’artifice ou la pêche au vif. L’association salue en revanche certaines mesures, comme l’arrêt des balades à poney et la stérilisation de chats errants.

PAZ souhaite que la Ville adopte une politique publique plus ambitieuse en matière de condition animale et encourage les candidat-es aux municipales à s’engager concrètement sur ces sujets.

Infos +

L’association prévoit une mobilisation samedi 10 janvier 2026 à 14h30 devant l’Hôtel de Ville de Besançon pour demander aux candidat(e)s aux élections municipales de signer sa charte, incluant la fermeture du zoo.