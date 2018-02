200 M€ pour moderniser le réseau ferré en Bourgogne Franche-Comté

Si les principales lignes SNCF à fort trafic sont dans un bon état selon le directeur régional de SNCF Réseau, certaines sont en souffrance, dans un état "moyen" voire "mauvais" dans certains cas. "Certaines lignes n’ont pas bénéficié d’investissements depuis plusieurs décennies" a précisé cette semaine à Dijon Jérôme Grand, directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté SNCF Réseau lors de la présentation du programme de chantier pour 2018.

Régularité 90% de trains à l'heure fin 2018

Une meilleure fiabilité et une robustesse accrue du réseau ferré permettront non seulement de renforcer la sécurité, mais devraient améliorer la régularité des trains qui empruntent les lignes régionales. SNCF réseau s'est fixé comme objectif de faire partir 90% des trains à l'heure fin 2018. "La régularité des trains sera également renforcée par des investissements de modernisation de la signalisation sur le réseau" précise la SNCF.

Sécurité des passages à niveau

Après l'accident de Millas en décembre 2017, la ministre en charge des transports a demandé un diagnostic complet des passages à niveau. En Bourgogne Franche-Comté, 720 des 730 diagnostics de sécurité routière ont été réalisés entre 2008 et fin 2017 et 4 M€ vont être dégagés sur une opération d'automatisation des passages à niveau. Cela concerne 20 passages à niveau dont deux dans le Doubs sur la ligne Besançon Viotte - Col des Roches et entre Frasne et Verrières-de-Joux. En 2019, neuf seront automatisés et les 11 autres le seront en 2020.

Ouverture à la concurrence en 2019

SNCF Réseau, qui commercialise également l'accès aux voies ferrées et gère la répartition des circulations des entreprises (fret et voyageurs) doit faire face à un chantier d'une autre envergure : l'ouverture à la concurrence en 2019 dont les contours seront définis en avril prochain avec la nouvelle loi sur les mobilités.

Info +

Les grands chantiers SNCF Réseau pour 2018 en Franche-Comté

Modernisation de la ligne entre Dole et Andelot de février à novembre 2018 : 9 M€

Modernisation de la voie dans le secteur de Baume-les-Dames du 3 avril au 13 juillet 2018 : 3,5M€

Réouverture aux voyageurs de la ligne Belfort-Delle le dimanche 9 décembre 2018 : 110 M€ en coût global de 2017 à 2019.

Travaux de modernisation de la signalisation en gare de Belfort d'avril 2018 à juin 2019 : 84 M€ en coût global de 2015 à 2018

Modernisation de la signalisation sur la ligne ferroviaire entre Dole et Vallorbe (Suisse) de septembre 2018 à décembre 2022 : 57 M€ en coût global de 2018 à 2022

Travaux de mise en accessibilité de la gare de Dole de septembre 2018 à fin 2020 : 10,2 M€ en coût global de 2018 à 2022

Dans le cadre du contrat de plan État – Région 2015-2020, SNCF travaille avec l'état et la Bourgogne Franche-Comté sur la programmation de financement de plusieurs projets.