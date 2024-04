Ligne des horlogers : des travaux de modernisation engagés jusqu’au mois d’octobre 2024

Une réflexion est menée sur l'éventualité de la mise en place d'un train supplémentaire le matin entre Besançon et Valdahon et d'un renforcement des mobilités entre Morteau et Neuchatel.

"Il y a 20 ans, nous nous apprêtions à fermer la ligne, car elle végétait et le débat environnemental n’était pas prégnant. Aujourd’hui, nous avons décidé d’engager des travaux conséquents", explique Marie-Guite Dufay, la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La donne a changé puisque que deux enveloppes de 50 millions d’euros ont été nécessaires pour moderniser la ligne. Des travaux engagés du 4 mars au 31 octobre 2024.

Crée il y a maintenant 140 ans, la ligne des horlogers s’étend de Besançon au Locle-Col-des-Roches. Elle traverse ainsi les communes de Besançon, Morre, Saône, Mamirolle, l’Hôpital-du-Grosbois, Étalans, Valdahon, Epenoy, Avoudrey, Longemaison, Orchamps-Vennes, Gilley, Les Combes, Grand’Combe-Châteleu, Morteau, Villers-le-Lac et Le Locle-Col-des-Roches.

L’objectif des travaux

Le but de ces travaux ? "De moderniser et de pérenniser. Nous refaisons la voie, nous modernisons les tunnels et les ponts. Nous traitons l’accessibilité des gares de Besançon et Saône. Il y a une multiplicité de travaux qui vont faire que cette ligne sera repartie pour un grand nombre d’années", explique Matthieu Chabanel, PDG SNCF Réseau.

À Besançon, la gare Besançon-Mouillère sera "revalorisée (côté du parc Micaud) avec une végétalisation murale", précise SNCF Réseau. Elle sera également mise en conformité pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

53,5 millions d’euros ont été nécessaires pour cette deuxième phase de travaux. Ils sont financés par la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat ainsi que SNCF Réseau.

Les travaux en quelques chiffres clé