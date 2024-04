Neutralisations de voies et fermetures de nuit, les Mercureaux bientôt impactés par des travaux…

Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance des équipements de sécurité des tunnels de la voie des Mercureaux, la DIR Est doit engager des travaux de modernisation de ses caméras de détection automatique des incidents (DAI) présentes dans les tunnels de Bois de Peu et Fontain sur la voie des Mercureaux.

"Ces caméras, indispensables à l’exploitation de la voie des Mercureaux (RN57) en toute sécurité pour les usagers, ont été mises en place à la création de la voie en 2011 conformément à la réglementation qui s’applique aux tunnels routiers. L’évolution des technologies et l’obsolescence des équipements rend obligatoire de procéder à leur remplacement", précise la Dir Est.

Ainsi, les fermetures de la voie des Mercureaux sont prévues les nuits du 13 mai au 7 juin entre 21h00 et 5h00. La voie des Mercureaux restera ouverte en journée et les week-ends.

Des déviations seront mises en place conformément au plan de gestion du trafic du contournement de

Besançon par les RN83 et RD104.

Zone concernée par les travaux

Les différentes phases

Phase 1 : du lundi 15 avril au vendredi 26 avril

Travaux en journée entre 9h et 16h30

Neutralisations de voies lentes (voie de droite) dans chacun de deux sens de la voie des Mercureaux à

l’avancement du chantier. Circulation maintenue sur la voie des Mercureaux dans les deux sens de circulation, sur la voie de gauche uniquement et à vitesse réduite.

Phase 2 : du lundi 13 mai 21h au vendredi 7 juin 5h

Travaux de nuit entre 21 h et 5h chaque nuit en semaine.

Fermetures de la voie des Mercureaux dans les 2 sens de circulation les semaines 20, 21 et 22 (lors de la semaine 22, la DIR Est procédera à sa semaine annuelle de maintenance de la voie et de ses équipements de sécurité). Circulation déviée dans les deux sens via la RN 83 et la RD 104. Fermetures de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circulation les 2 premières nuits de la semaine 23.

Les 2 nuits suivantes, fermeture de la voie des Mercureaux dans le sens Pontarlier=>Besançon. Dans ce sens, circulation déviée entre La Vèze et Beure via la RD 104 et la RN 83. La circulation reste maintenue sur la voie des Mercureaux dans le sens Besançon=>Pontarlier.

Phase 3 : semaine 24 soit du lundi 10 juin au vendredi 14 juin

Travaux en journée entre 9h et 16h30.

Neutralisations de voies lentes (voie de droite) dans chacun de deux sens de la voie des Mercureaux à

l’avancement du chantier. Circulation maintenue sur la voie des Mercureaux dans les deux sens de circulation, sur la voie de gauche uniquement et à vitesse réduite.

À propos des déviations

Déviation sens Besançon=>Pontarlier : (Mesure IS4 du PGT de Besançon) RN83 "côte de Larnod" ? Giratoire RN83 / RD104 ? RD104 ? Fontain ? Giratoire "La Vèze" RD104 / RN57 ? Fin de déviation.

Déviation sens Pontarlier=>Besançon : (Mesure IS7 du PGT de Besançon) Giratoire « La Vèze » RN57 / RD104 ? RD104 ? Fontain ? Giratoire RD104 / RN83 ? RN83 "côte de Larnod" ? Fin de déviation.

