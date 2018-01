8e édition de Bien Urbain à Besançon : Brad Downey, l'invité d'honneur...

Imaginé avec la complicité d’un nouvel artiste chaque année, le festival accueille une dizaine d’artistes internationaux pour un temps de création d’une quinzaine de jours. Chacun vient à sa manière surprendre le public en intervenant dans (et avec) l’espace public, investissant les murs, rues, places et parcs qui nous entourent. Les organisateurs de Bien Urbain proposent de réaliser ce pas de côté avec eux, à travers les visites ou lors des rencontres, conférences, ateliers participatifs et autres temps forts festifs venant rythmer le festival durant un mois.

Brad Downey, l'artiste associé, déjà venu à Besançon…

Ce n'est pas la première fois que Brad Downey passe par Besançon puisqu'il était l'un des invités de l'édition 2014 de Bien Urbain. Cette année, il sera accompagné des artistes qu’il aura invités en collaboration avec l’association Juste Ici.

Après Eltono, Escif et OX, Brad Downey fait figure de référence d’une autre façon d’intervenir dans l’espace public.

Chez lui, tout fait référence à l’extérieur et aux frontières physiques, politiques ou sociales qui composent l’espace urbain. Profitant des failles du quotidien (rambarde abîmée, vélo abandonné, tra- vaux en cours...), il use des moyens en sa possession, des détritus aux outils de chantier, pour réaliser ses sculptures spontanées et créer des situations éphémères fortes, incongrues ou irrévérencieuses.

Infos +

8 e édition du Festival Bien urbain

Du 8 juin au 8 juillet 2018

https://bien-urbain.fr/fr/

https://www.facebook.com/bienbien.urbain/

