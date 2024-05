Exposition, concerts, spectacles... les événements à venir à la Saline royale

La nouvelle exposition temporaire du 4 mai au 9 mars 2024

''A l'affût'', l'exposition du photographe animalier Vincent Munier invite à la contemplation de la beauté du monde animal, à travers 70 photographies grand format. Ours polaire, loup blanc, panthère des neiges, cerf... des Vosges au Grand Nord, Vincent Munier a capturé de merveilleux instants de vie sauvage.

La conférence ''Team for the planète'' de Philippe Moreau le jeudi 30 mai à 18h

42 marathons en 42 jours, l'ultra-marathonien court pour la Planète et clôt son étape franc-comtoise à la Saline Royale. Il propose une conférence gratuite et engagée.

Le festival des jardins du 2 juin au 20 octobre

''L’ombre et la fraîcheur sont le cœur de cette édition du Festival des jardins, à l’heure où les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents.''

''Comment apporter de la fraîcheur dans un jardin ? Quelles plantes sélectionner ? Comment les végétaux peuvent-ils s’adapter, seuls ou entre eux ? De quelles façons l’Homme peut-il accompagner leur installation dans l’environnement et ce, de manière durable ?''

Une déambulation à travers les créations paysagères issues du concours des étudiants des Écoles nationales supérieures de paysage.

Opéra pour enfants les 28,29 et 30 juin 2024

200 jeunes choristes amateurs du territoires chanteront chaque soir, à l'unisson, Le voyage autour du monde de M. de Lapérouse. Ils seront accompagnés de 15 musiciens de l'Orchestre Victor Hugo.

Le centre de Lumière – exposition permanente

''Entrez au cœur de cet espace immersif multi-sensoriel et contemplez en trois dimensions, toute la richesse et l’immensité des huit sites inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. Leurs histoires vous sont racontées : l'Égypte des Pharaons, Venise, les Temples d'Angkor, Samarcande...''

