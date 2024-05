Le No Logo met en vente ses pass journée

Après l’annonce de sa 11ème édition, le No Logo a mis en vente ses billets journée depuis le 1er mai 2024. L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir 55 concerts dispatchés sur les quatre scènes du site durant les trois jours de fête du festival qui se tiendra les 9, 10 et 11 août prochains aux Forges de Fraisans.

À cette occasion, le festival a dévoilé la programmation journée par journée de la 11e édition du No logo.

Vendredi 9 août

Journée placée sous le signe du voyage et de l’expérience musicale avec le nouveau show surpuissant de Chinese Man ! Les beats explosifs du trio accompagnés de cuivres et d’un crew Hip-Hop dans une scénographie à couper le souffle secoueront les Forges de Fraisans. Le duo franc-comtois Tetra Hydro K viendra prendre sa revanche pour enflammer la

Grande Scène du No Logo et la présence pour un concert unique en Europe de l’aura et de la voix de l’artiste des Îles Vierges Dezarie transporteront les festivaliers. Seconde escale : la Jamaïque, au son du reggae roots de Samory I et de la puissance lyrique entre hip hop et reggae revival de Kabaka Pyramid, pour parfaire le voyage, Marcus Gad invitera le public à embarquer pour une carte blanche exclusive aux couleurs de la Nouvelle-Calédonie. En ouverture, Par Kalla & le Super Mojo donneront le ton de la journée.

Côté Dub Factory, le label polonais Moonshine Records aura carte blanche et nous présentera les shows exclusifs de Numa Crew, Dubbing Sun & Kol.EE et Radikal Guru feat. Baptiste. Les précurseurs du dub anglais de Sinai et le duo français Mahom seront également de la partie.

Sur le camping, la scène du Ch’Apéro nous promet des moments hors du temps avec le reggae métissé de la chanteuse réunionnaise Nagaï et des cuivres endiablés avec les espagnols de la Ganga Calé avant de laisser place au dub des francs-comtois de Rootikal Vibes Hifi et de Universal Love Warrias pour des afters jusqu’au petit matin.

Samedi 10 août

Concerts uniques et surprises seront au programme de la 2ème journée du festival ! Le duo reggae français Jahneration concoctera une carte blanche sur le concept de leurs “mic sessions”, une série de collaborations avec les grands noms de la scène reggae français pour un show exceptionnel ponctué d’énergies positives et d’invités à découvrir prochainement.

Flavia Coelho sera présente elle aussi en Carte Blanche avec de nombreux invités pour un concert multicolore entre bossa muffin, pop, Samba, reggae, forro, hip-hop..., ces mêmes énergies que distillera Joeystarr en mode sound system accompagné de DJs qui prennent leurs racines dans le hip-hop, le reggae, le r’n’b et la soul ! Le No Logo puisera dans ses racines reggae roots avec la venue de Johnny Clarke entouré de son backing band Dub Asante et des cuivres du Matic Horns ainsi que la présence spirituelle et profondément rasta de Luciano & Jah Messenjah Band ainsi que la présence du gahnéen K.O.G en ouverture de cette journée.

Pour continuer dans les good vibes, le showman Anthony B entraînera les festivaliers pour un moment d’énergie communicative et puissante.

La Dub Factory vibrera aux sons des classiques de Stand High Patrol, de la transe de Fabasstone feat. Junior Roy et des énergies positives de Jael et Kandee. Moment d’exception samedi soir : la présence du projet Dub Caravan feat. Ustavi proposera une rencontre musicale exceptionnelle des cultures palestinienne et syrienne.

Sous le Ch’Apéro, place à la Nouvelle-Calédonie avec la voix exceptionnelle de Sya et aux rythmes envoûtants du Nigeria avec Naï-Jah en journée. En soirée, DJ Vadim ft. Lasaï nous promettent un hip-hop unique et des beats exclusifs avant de laisser place au reggae de Flox, mélange subtil de rythmiques reggae jouées à la sauce électro.

Dimanche 11 août

Une soirée historique au programme du festival avec la présence emblématique de The Wailers qui viendront célébrer les 40 ans de l’album Legend de Bob Marley pour un moment de communion musicale autour des titres qui ont marqué l’histoire du reggae. Hhhistorique aussi par la présence des marseillais d’IAM, Akhenaton, Shurik’n, Kheops et Kephren seront présents cette année au No Logo pour un concert mythique où résonneront les textes qui ont marqué toute une génération.

En journée, la Grande Scène aura l’honneur d’accueillir la légende jamaïcaine Eek-a-Mouse et es voix engagées de Fatoumata Diawara et Mo’Kalamity feront vibrer le No Logo aux rythmes de l’Afrique, de ses préoccupations et de ses enjeux. Pour que la fête continue jusqu’au bout de la nuit, le président du dancehall Skarra Mucci aura carte blanche pour un show énergique nourri de ses nombreuses collaborations et avant l’explosion d’intensité musicale de La P’tite Fumée !

Côté Dub Factory, le label Dubquake Records fera le pont entre les piliers du dub français et anglais avec la présence de Mysticwood feat. Davojah, de Charlie P. et le set exceptionnel d’O.B.F x Iration Steppas.

La scène du Ch’Apéro accueillera quand a elle en journée les Dijonnais de Kongô Blue et la voix puissante de la réunionaise Sika Rlion.

Déambulations, spectacles, théâtre de rue... attendent également les festivaliers les 9, 10 et 11 août prochains.

(Communiqué)