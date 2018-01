Association Le Bastion : les travaux de rénovation commencent bientôt !

Le conseil d'administration du Bastion, en collaboration avec les membres de l'association et les élus de la Ville de Besançon, a décidé d'aménager le sous-sol avec :

Une salle de restitution (40 m2 + 18 m2 de scène)

Une salle de formation/réunion (30 m2)

Des bureaux (15 à 20 m2)

Deux studios de travail (l'un de 25 m2, le second de 15 m2)

Une régie (10 m2)

Un espace de stockage, sanitaires, espace d'accueil, lieu de vie.

Quel budget ?

Le budget s'élève à 630 000 € sans compter l'équipement. L'investissement est majoritairement porté par la Ville de Besançon - Grand Besançon (ayant fait appel au Département du Doubs et à la région Bourgogne Franche-Comté) et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Cette dernière partage son financement en deux enveloppes : l'une pour les travaux au coeur d'un monument historique, l'autre pour l'équipement scénique après les travaux. Par ailleurs, la Ville de Besançon est le maître d'oeuvre et gère la maîtrise d'ouvrage de cet aménagement.

Infos pratiques