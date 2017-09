Attention : les radars autonomes peuvent relever les excès de vitesse dans un virage...

En 2016, selon l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR), 497 automobilistes et 160 motards ont perdu la vie dans un virage. Les causes de ces accidents routiers sont multiples (collision avec un véhicule circulant dans le sens opposé, sorties de route) mais toujours aggravés par une vitesse excessive ou inadaptée. Là où les radars ne pouvaient jusqu'alors pas contrôler la vitesse sur les routes sinueuses et les virages, les radars autonomes vont y être déployés...