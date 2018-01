"Au Coeur de l'Histoire" sur Europe 1 consacrée à Louis XIV et Vauban

Dans son émission, Franck Ferrand racontera un aspect méconnu du règne de Louis XIV : sa relation de confiance avec Vauban, le célèbre ingénieur et Commissaire général des Fortifications, à l’occasion de la publication, pour la première fois, de l’intégralité de la correspondance entre les deux hommes.

Cette correspondance et les agendas, constitués des notes de Vauban, sont regroupés dans l’ouvrage Louis XIV et Vauban, paru dans la collection Les classiques chez Champ Vallon.

L’auteur de cet ouvrage, Michèle Virol, professeure d’histoire moderne à l’université de Rouen Normandie et spécialiste de Vauban, est l’invitée de l’émission.

Dans le récit, l'animateur montrera que Louis XIV et Vauban, de 1691 à la mort de Vauban en 1707, ont beaucoup échangé et se sont régulièrement vus pour aborder tous les sujets : la guerre bien sûr mais aussi sur la situation du royaume et la nécessité d’entreprendre d’importantes réformes pour aider les plus faibles. Vauban est l’un des rares au sein de la Cour à dire la vérité au Roi-Soleil, ce qui ne lui vaut pas que des amis...

Avec l’invitée, Michèle Virol, l’équipe de Au Cœur de l’Histoire reviendra sur la vie et la carrière de Vauban et sur le travail de recherche afin de mettre au jour ces nombreux échanges entre Louis XIV et Vauban.