Bientôt une ascension en National 1 pour l'équipe du BesAC ?

Avec 19 victoires à son actif en championnat, la suite s'annonce plutôt bien pour Besançon Avenir Comtois. Le club s'assoit donc en deuxième place au classement et attend la promulgation du règlement que la FFBB doit communiquer en fin de mois pour accéder en National 1.

Toujours invaincu

Le BesAC, qui reste invaincu depuis le début de saison à domicile, a signé là, sa 11e victoire d'affilée depuis le début d'année 2018, championnat et Coupe confondus : "On a la chance cette année d'avoir un véritable esprit d'équipe comme je l'ai rarement vu. Ils sont ensemble sur le terrain, en dehors du terrain et ils font des loisirs ensemble. Il y a du talent, c'est sûr, mais il est aussi porté par ce côté équipe", nous confiait Pierre Labbé, président délégué, investi au club depuis sept ans.

Bercy en cas de victoire ?

Pour son prochain match, le 31 mars 2018, le BesAC se déplacera à Macon pour y disputer, contre Kaysersberg, leader de la poule D, un quart de finale. Cela sera l'occasion pour le championnat de marquer une trêve pour laisser place au Trophée – Coupe de France.



"En cas de victoire, les joueurs de Nicolas Faure disputeraient la demi-finale dès le lendemain dimanche 1er avril (15h) contre le vainqueur de Priisé-Macon – Lyon SO. Avec dans le viseur, la finale programmée le vendredi 20 avril... à Bercy", s'enthousiasme le président délégué.