Cyclo-cross - France: Mourey sur la sellette en vue des Mondiaux

Mourey, longtemps la référence du cyclo-cross national, a mal ressenti ce qu'il a estimé être "un manque de respect". "On vient de me dire que je ne suis pas le bienvenu en équipe de France pour les Mondiaux. C'est comme ça ! Je pense qu'il n'y a plus vraiment de respect des coureurs", a déclaré le Franc-Comtois devant les médias après sa deuxième place du Championnat de France, dimanche, à Quelneuc (Morbihan), derrière Steve Chainel.

"Il n'y a rien de personnel contre lui", a corrigé le DTN Christophe Manin qui s'est entretenu ensuite avec le nonuple champion de France. "Ce n'est pas une question de respect mais de critères qui ont été définis pour les Mondiaux, à savoir une place dans les 20 premiers en Coupe du monde. S'il satisfait aux critères, il sera accueilli".

"On sait que la saison de Francis va crescendo dans l'hiver. Il aura une chance supplémentaire à Nommay. Les Championnats du monde ne sont pas un jubilé. S'il est retenu, c'est parce qu'il peut être compétitif", a ajouté le DTN.

La course élite des Championnats du monde est prévue le 4 février à Valkenburg (Pays-Bas).

(Avec AFP)