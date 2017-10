Incendie d'un HLM à Mulhouse: cinq morts, dont quatre enfants

"On compte quatre enfants et un adulte parmi les victimes. On est en train de confirmer les identités", a dit le maire (LR) de Mulhouse, Jean Rottner. "C'est terrible, toute la ville est secouée par ce drame".

Le feu a démarré dans la cave de cet immeuble de quatre étages, ont précisé les pompiers. D'après le site internet du journal mulhousien L'Alsace, trois des huit blessés ont été hospitalisés "dans des états jugés graves". "Ce sont surtout les fumées qui sont à l'origine du bilan, très lourd", précise le journal."Une vingtaine d'habitants, réfugiés aux fenêtres, ont été mis en sécurité dans les nacelles de la grande échelle et du bras élévateur articulé", relate le quotidien.

Le drame a eu lieu dans un immeuble du quartier de Bourtzwiller, dans le nord de la ville. Les secours ont été appelés peu avant minuit, selon M. Rottner. "C'est un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n'y a pas de difficultés particulières", a déclaré le maire. 53 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin, appuyés par trois équipes du SAMU du département et les policiers nationaux ont été mobilisés.

L'émotion de Gérard Colomb

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Colomb a fait part de sa vive émotion après cet incendie tragique à Mulhouse mais aussi suite à un autre incendie qui a causé dans la même nuit le décès d'une personne dans un immeuble de Sarcelles. Cinq personnes ont également été grièvement blessées et 21 autres sont plus légèrement touchés. 73 pompiers ont été mobilisés. Quarante familles ont nécessité un relogement pris en charge par les services municipaux de la ville.

Aux familles et aux proches des victimes, Gérard Collomb tient à apporter son entier soutien et leur a présenté ses condoléances. "Ses pensées vont également aux nombreux blessés au cours de ces deux sinistres, à qui il souhaite un bon rétablissement".