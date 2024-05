Nightshift : l'histoire poignante de la sortie de leur deuxième album

The Flybuster, deuxième album du groupe bisontin Nightshift, réalisé par Jérôme Beuret et Gaël Benyamin sortira le 14 juin 2024.

“The Flybuster” était le surnom de Jérôme lorsque Gaël l’a rencontré en 2005.

Nightshift est avant tout une histoire d'amitié entre Jérôme Beuret et Gaël Benyamin qui se rencontrent en 2005. Ils décident rapidement de produire ensemble un album dédié à leurs influences musicales californiennes. L'album ''Full Moon'' sort en 2007 et le single ''Ocean Bay'' touche rapidement Georges Lang sur RTL, qui le diffuse encore aujourd'hui dans son émission ''Les Nocturnes''.

Un deuxième album hommage

L'idée d'un deuxième album ne quitte pas les deux amis mais ne se concrétise malheureusement pas. Tous deux très occupés par leurs carrières solos respectives, seulement deux titres – ''If we can get away'' et ''Little glow'' - sont suffisamment travaillés avant le décès brutal de Jérôme Beuret, en juin 2023, à la suite d'un cancer.

Gaël Benyanim a pour projet initial de sortir un EP de ces deux titres en hommage à son ami. C'est en réécoutant, fin 2023, toutes les maquettes entamées avec Jérôme que l'idée de produire seul les neuf morceaux inachevés s'impose à lui comme une mission.

''La présence de Jérôme n'a jamais été aussi forte''

C'est une course contre la montre qui s'enclenche alors, une véritable urgence. ''Il a d’abord terminé l’écriture des chansons et même écrit une nouvelle chanson dédiée à Jérôme :“Here & Now”. Puis il a tout enregistré, joué et mixé tout seul. Ainsi, les guitares, les claviers, les basses, les batteries, les percussions, les voix, le mixage et le mastering sont bouclés en une dizaine de jours durant les vacances de Noël 2023. Le tout dans l’urgence, jour et nuit, comme s’il allait mourir demain, complètement happé et obsédé par ce chantier un peu surréaliste où la présence de Jérôme n’a jamais été aussi forte selon lui. Au premier janvier 2024, en un éclair, l’album “The Flybuster” était terminé.''

Les influences de ce nouvel album restent les mêmes que pour le premier : une forte empreinte ''westcoast'', les Beatles, Steely Dan, The Alan Parsons Project, The Wings, Herbie Hancock...

Infos +

Album à retrouver sur The Flybuster 2024