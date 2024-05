Montenois : un homme fait une chute de 15 mètres dans un gouffre en pleine forêt

Une équipe spécialisée de secours en milieu périlleux est intervenue pour extraire la victime.

Blessé légèrement, l'homme a été héliportée vers l'hôpital Minjoz par l'hélicoptère Dragon25 médicalisé par le SMUR.

La gendarmerie nationale s'est rendue sur les lieux.

''Les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) sont des unités de sapeurs-pompiers spécialisées dans la reconnaissance et le sauvetage dans les milieux naturels et artificiels particulièrement dangereux pour les équipes traditionnelles de sapeurs-pompiers.''