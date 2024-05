La façade de Radio Bip une nouvelle fois vandalisée

Dans la nuit du 3 au 4 mai 2024, la façade de Radio Bip a été vandalisée par un tag représentant la croix celtique et un message à caractère raciste.

''Ce n’est pas la première fois que la façade de la rédaction de Radio BIP / Média 25 est vandalisée avec des inscriptions fascistes / nazies. Publicité arrachée, croix gammée taguée sur les murs, sur la porte sur la publicité, les carreaux de la porte du garage cassés, vanne de gaz cassée, pour en nommer quelques unes …'' témoignent les journalistes de Radio Bip.

Le comité de vigilance antifasciste de Besançon (CVAB) exprime son soutien total à Radio Bip et à sa rédaction et déplore la multiplication de ce type de messages. ''Les associations, partis politiques, syndicats et citoyen.ne.s qui composent le CVAB sont bien décidés à combattre le fascisme de différentes façons.''

La station a déposé plainte.