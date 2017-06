À Besançon, Montbéliard, Vesoul ou Pontalier : la Banque Alimentaire a besoin de bras pour l’été

A la veille de l’été, les bénévoles de la Banque Alimentaire qui ont oeuvré toute l’année ont à leur tour besoin de vacances, ou sont sollicités par leur famille : un repos ou des retrouvailles familiales méritées !

Cependant, la Banque Alimentaire continue de récupérer des produits alimentaires, ramassés tous les jours dans les grandes et moyennes surface, de les trier dans ses entrepôts et les conserver, et de les distribuer aux associations ou CCAS du secteur œuvrant dans l’aide alimentaire.

Dès lors qu’elle ramasse des produits frais à redistribuer rapidement, les entrepôts de la Banque Alimentaire doivent continuer de fonctionner tous les jours, du lundi au samedi. Ils ont donc besoin de bénévoles qui peuvent donner, pendant l’été, une demi-journée, ou une journée par semaine.

Pour ses entrepôts, la Banque Alimentaire recherche particulièrement des bras, pour participer aux tournées de ramasse, trier les produits alimentaires, préparer les commandes…

Les associations distributrices aussi

Le manque de bénévoles est le même pendant la période d’été dans les associations qui assurent la distributon alimentaire aux bénéficiaires dans les villes, les quartiers…

Les tâches sont de deux natures : la distribution directe au bénéficiaire, avec écoute, dialogue, et une part de manutention, déchargement des livraisons, mise en étalage…

Pour les participants, c’est aussi l’occasion de découvrir ces activités, et de s’engager éventuellement plus longtemps… après l’été.

Avis aux bonnes volontés, actifs, étudiants disposant de temps pendant l’été, et prêtes à participer efficacement à un combat d’actualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La Banque Alimentaire dispose d’entrepôts à Besançon, Montbéliard, Vesoul et Pontalier.

Contact : Banque Alimentaire du Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort. Tél. 03.81.80.96.06 ou par mail : ba250.secretariat@banquealimentaire.org