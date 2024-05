10.000 élèves à la découverte des parcs éoliens en Bourgogne – Franche-Comté

Le 21 mai et jusqu’au 5 juin 2024, l’association France Renouvelables lance son évènement "Génération Transition". Pour la deuxième année consécutive, quelque 10.000 élèves, collégiens et lycéens de France pourront découvrir les coulisses de l’énergie éolienne notamment en Bourgogne – Franche-Comté.

En Bourgogne – Franche-Comté, plusieurs visites de parcs éoliens seront organisées pour les élèves de la région. Ces visites permettent à l’association d’atteindre peu à peu son objectif : faire comprendre aux jeunes les enjeux de la transition énergétique. Conscients que les jeunes sont les futurs acteurs majeurs de la transition énergétique, les membres de l’association et acteurs de l’éolien ont à cœur de présenter de nouveaux métiers d’avenir dans ce domaine, ainsi que les formations qui permettent d’y accéder.

L’éolien en Bourgogne – Franche-Comté, un domaine en développement

Ces visites pédagogiques des parcs éoliens de la région ont pour objectif aux jeunes de découvrir des métiers inconnus et de susciter en eux des potentielles vocations. Le but étant d’aider les jeunes à s’investir plus tard dans "un métier qui porte un sens", selon France Renouvelables, en suscitant chez eux un intérêt pour ces énergies renouvelables. D’après le rapport du Réseau Action Climat, on sait déjà que d’ici à 2030, entre 150.000 et 500.000 emplois pourraient être créés dans ce domaine.

L’éolien en Bourgogne – Franche-Comté en chiffres c’est :