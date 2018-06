Quand une plasticienne des Beaux-Arts s'invite au CHRU de Besançon…

Elodie Bouiller, plasticienne diplômée des Beaux-Arts, vient animer, au CHU de Besançon, un atelier à destination des enfants hospitalisés. Elle intervient pour le musée des beaux-arts et d'archéologie toutes les semaines dans le service d'hématologie-oncologie pédiatrique et tous les quinze jours auprès des patients de médecine et chirurgie pédiatriques.



Une explication d'un œuvre du musée

Elodie débute la séance par la présentation d'une œuvre présente dans la collection du musée. "Les thématiques animalières, représentations naturalistes, idéalisées ou symboliques, conservent la préférence des jeunes publics", précise le CHRU de Besançon. Elle invite ensuite les enfants à donner libre court à leur imagination en pratiquant l'art plastique.