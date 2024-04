Aaaaaagriculture Urbaine et Les 48h à Besançon

C'est dans le cadre de la démarche de labellisation écoquartier du quartier de Planoise que la ville de Besançon a fait appel à l'association France Active Franche-Comté en 2021 pour élaborer un projet d'agriculture urbaine. Depuis, un grand nombre d'associations ont rejoint le mouvement.

Aaaaaagriculture Urbaine

Depuis novembre 2023, l’association aaaaaa (art, aliment, autonomie, amour, abeille, arbre), fondée par l'artiste Ju Hyun Lee, propose des actions collectives pour développer un réseau d’agriculture urbaine, sociale et solidaire à Besançon. Deux sculptures vivantes ont déjà vu le jour : ''Maman la plus belle'' à Planoise et ''Bibiche on fire'' à Claires-Soleil, en partenariat avec l'association Juste ici.

''La culture en ville par les citoyens demande une attention et une gestion particulière pour rendre chaque geste productif et durable mais avec des idées innovantes, créatives, elle peut devenir un très grand champ de plaisir à partager.''

L'association, en recherche perpétuelle de solutions sociales et innovantes, porte plusieurs projets dont l'installation d'une pépinière commune à Planoise et d'un laboratoire de transformation solaire des aliments.

Le déroulement de la première édition Les 48h Besançon

''L’association construit actuellement une remorque végétalisée, dont le toit sera recouvert de fraisiers et de jeunes plantes suspendues. Cette remorque circulera en ville au printemps.''

4-12 mai à la Foire Comtoise : l’association aidera les maraîchers locaux (L’antre des maraichers, Ferme Grand Noyer, Microferme Monfaucon) à vendre les jeunes plantes de légumes et les petits fruits

25-26 mai à Planoise (Les 48h d’agriculture urbaine) : les associations et jardiniers du quartier organiseront le semis et le rempotage collectif de jeunes plantes qui seront mises à disposition des futurs jardiniers urbains (sur inscription).

