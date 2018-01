Santé : les 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans sont obligatoires depuis le 1er janvier 2018

La vaccination contre 11 maladies est obligatoire pour les enfants de moins de deux ans nés à partir du 1er janvier 2018.

À cette date, les obligations vaccinales pour les jeunes enfants, passent donc de 3 – diphtérie, tétanos, poliomyélite – à 11 vaccinations avec la coqueluche, le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), l’Haemophilus influenzae de type B, l’hépatite B, le pneumocoque et le méningocoque C en plus.

Plus de 70% des enfants sont déjà vaccinés contre ces 11 maladies

En France, "une très grande partie des enfants est déjà vaccinée, car les 11 vaccins figurent depuis longtemps au calendrier vaccinal. Il ne s’agit donc pas de nouveaux vaccins", selon la ministre de la Santé. Plus de 70% des enfants sont déjà dans les faits vaccinés contre ces 11 maladies.

Néanmoins, pour le ministère de la Santé, "la couverture vaccinale est insuffisante pour ces vaccins seulement recommandés". Or, pour que la vaccination constitue une protection collective efficace contre les maladies infectieuses, l’OMS estime que la couverture vaccinale de la population doit atteindre 95% pour la plupart des maladies infectieuses.

Face à la recrudescence de certaines maladies telle que la rougeole ou la méningite, dont les séquelles peuvent être lourdes voire avoir des conséquences mortelles, Agnès Buzyn a fait de l’amélioration de la couverture vaccinale une priorité de santé publique pour la France.

