Suisse: un autocar recouvert de 1,6 tonne de neige arrêté sur l'autoroute

La police du canton de Soleure (nord-ouest de la Suisse) a déclaré qu'elle avait arrêté le véhicule dimanche après-midi près de la commune d'Oensingen, tandis qu'il circulait sur l'autoroute en direction de Zurich. "Un contrôle du car suédois a révélé que la couche de neige (sur le toit) faisait plus de 40 centimètres d'épaisseur et pesait plus de 1.600 kilos", a expliqué la police locale dans un communiqué.

Conduire avec autant de neige sur le toit présente un "risque important", a-t-elle mis en garde, précisant que des blocs de neige et de glace pouvaient facilement se détacher en route et tomber sur d'autres automobilistes. Le conducteur du car a été verbalisé pour conduite dangereuse et contraint de retirer la neige de son toit avant de reprendre la route, selon le communiqué.

(AFP)