Un homme fait des zigzags devant le commissariat de Pontarlier

Les policiers l'ont intercepté et placé en garde à vue. L'homme de 44 ans, habitant de Saône et frontalier, est inconnu des services de police. Il détenait sur lui 55 grammes de résine de cannabis, 1,76 grammes d'herbe et 1145 euros en liquide.

Il a affirmé que la drogue était pour sa consommation personnelle et l'argent provenait de sa paie.