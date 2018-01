Une tonne de Saint-Nectaire dérobée dans une cave

Les cambrioleurs ont fracturé la porte de la cave d'un producteur affineur installé à Beaune-le-Froid, commune de Murol, a précisé la gendarmerie. Ils se sont emparé de quelque 650 fromages affinés connus pour leur pâte pressée au goût de noisette, reconnus Appellation d'origine protégée (AOP) depuis 1955.

La victime, qui habite à proximité, a déclaré à l'AFP n'avoir rien entendu au moment des faits et ne s'être rendue compte du vol que le lendemain. Les cambrioleurs auraient agi "à plusieurs", selon elle. Le préjudice s'élève à plus de 10.000 euros. Une plainte a été déposée et l'enquête confiée à la brigade de

Besse-et-Saint-Anastaise.

(Source AFP)