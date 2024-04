16 hectares de massif jurassien détruits par les flammes

Face à la situation, le préfet a activé le centre opérationnel départemental et s’est rendu sur place auprès des unités mobilisées, comptant : 90 pompiers dont les renforts des sapeurs-pompiers de l’Ain (18 sapeurs-pompiers) et 19 gendarmes.

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés la nuit dernière pour poursuivre l’extinction et assurer la surveillance. Le maire de la commune a déposé plainte et "la recherche des origines sera initiée" a prévenu la préfecture qui rappelle la vulnérabilité du massif jurassien. Elle appelle donc à la plus grande vigilance et aux bonnes pratiques et comportement à adopter :