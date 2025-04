1er et 8 mai : les jours de collecte des déchets modifiés dans le Grand Besançon

La Fédération des Musées au pays de Courbet organise ce week-end du 26 et 27 avril 2025, le premier salon du Tourisme et des Loisirs du Pays d'Ornans Loue-Lison. Cet événement inédit se déroulera au centre d'animation et de loisirs (CAL) de la Ville d’Ornans. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.