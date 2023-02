2kg de drogue et 10.000€ découverts chez des dealers venus se ravitailler à Planoise

Les trois individus à bord du véhicule ont tenté de se dissimuler à la vue des policiers. Les agents ont donc procédé au contrôle des trois individus et ont découvert sur eux la somme de 5.185 €, 147 grammes de résine de cannabis, 12 grammes d’herbe de cannabis ainsi qu'une balance et des sachets servant à emballer des stupéfiants. Lors des auditions, les trois hommes âgés de 22 ans, 16 ans et 18 ans ont nié tout trafic de stupéfiants.

Les exploitations de leur téléphone portable ont permis de découvrir des photos et des films montrant des savonnettes de résine de cannabis. Les trois hommes ont assuré aux policiers qu'elles étaient uniquement pour leur consommation personnelle et que la somme d’argent découvert provenait uniquement de la grand-mère d'un des trois individus pour services rendus.

Des stupéfiants trouvés au sein des trois domiciles

Lors des perquisitions des domiciles des suspects, les forces de l'ordre ont découvert 120 euros, 1.178 grammes de cannabis, 49 grammes d’herbe de cannabis, et 2 grammes de cocaïne chez le premier individu de 22 ans. Chez le plus jeune, les policiers ont trouvé 3.350 € et 120 grammes de résine de cannabis ainsi que des feuilles de compte et un répertoire de clients. Pour finir, 1 370€, 465 grammes de résine de cannabis et 12 grammes d’herbe de cannabis ont été trouvé chez le dernier individu.

Deux des mis en cause ont finalement reconnu s'approvisionner à Besançon. Ils ont également avoué revendre les stupéfiants dans leurs villages respectifs, et ce depuis 4 ans. Ils auraient dépensé l'argent en vêtements et en consommation de stupéfiants. Le dernier en revanche n'a reconnu que "dépanner" des amis de temps en temps.

L'individu âgé de 22 ans sera convoqué en juin prochain par la justice. Le plus jeune des trois a été présenté au juge des enfants de Besançon. Tandis que le dernier, âgé de 18 ans, a été présenté devant le parquet de Lons-le-Saunier.