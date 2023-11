Jouez avec les cafés laGrange et gagnez votre calendrier de l'avent !

Macommune.info et la boutique laGrange a Marnay vous proposent de gagner le calendrier de l’avent « Cafés » !

24 origines et assemblages de cafés récoltés à la main et à maturité ayant une note de dégustation supérieure à 80/100 dont le prix du café vert est fixé par le producteur. Torréfaction artisanale. Conditionnés dans des pots contenant 12g, quantité pour une ou deux tasses de café. Vous y trouverez des recettes de la collection laGrange et des exclusivités torréfiées uniquement pour le calendrier de l’Avent.

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question :

Où sont torréfiés les cafés de laGrange ?

-Réponse 1 : À Marnay en Haute-Saône

-Réponse 2 : En Éthiopie

5 calendriers sont à gagner !

Le résultat du jeu et le nom des gagnants seront publiés vendredi 1er décembre dans la journée!

Bonne chance à tous

--------------------