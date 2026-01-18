À Belfort, 2.268 logements concernés par le recensement 2026

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Du 15 janvier au 16 février 2026, 2 268 logements belfortains participeront au recensement annuel de la population. La Ville de Belfort encourage les Belfortains concernés à privilégier le recensement en ligne, une démarche simple, rapide et respectueuse de l’environnement.

La Ville de Belfort rappelle que le recensement est obligatoire, gratuit et confidentiel, permettant de :

anticiper les besoins en équipements publics (écoles, crèches, maisons de retraite, hôpitaux, transports),

ajuster la répartition des financements publics,

déterminer le nombre d’élus au conseil municipal.

Les données collectées sont strictement confidentielles et exploitées uniquement à des fins statistiques par l’Insee.

Une démarche adaptée à tous les logements

Pour les maisons individuelles, les Belfortains peuvent remplir le questionnaire en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr, à l’aide des identifiants reçus par courrier. Les agents recenseurs peuvent les accompagner si nécessaire.

Pour les logements collectifs, les agents se déplacent directement pour expliquer la démarche et recueillir les réponses. En cas d’absence, un avis de passage est laissé afin de permettre un contact ultérieur.

Un questionnaire papier reste disponible pour les personnes n’étant pas à l’aise avec le numérique.

Des agents habilités et identifiables

Les agents recenseurs sont officiellement habilités par la Ville et sont identifiables grâce à une carte tricolore comportant leur photo, leur nom et la signature du maire, Damien Meslot. Ils respectent le secret professionnel. Les profils sont à découvrir sur le site internet belfort.fr.

