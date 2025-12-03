Mercredi 3 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société

À Besançon, Boban Stanojevic, non-voyant, place l’écoute tactile au cœur du massage

Publié le 03/12/2025 - 09:20
Mis à jour le 03/12/2025 - 09:11

Portée par l’expérience et la sensibilité de Boban Stanojevic, praticien non-voyant, la structure BlindTouch développe une approche du massage centrée sur l’écoute tactile et l’adaptation à chaque personne. Comme il nous l’explique, l’initiative repose sur ”une approche du massage fondée sur l'écoute, la précision et l'adaptation à chaque corps”.

© BlindTouch/Instagram
© BlindTouch/Instagram

Non-voyant de naissance, Boban Stanojevic a construit une méthode où la perception tactile occupe une place essentielle. Il souligne qu’il ”a fait de cette singularité une véritable force professionnelle”. Dans sa pratique, ”le geste se fait plus attentif, la présence plus incarnée”, donnant lieu à des séances personnalisées et bienveillantes, loin des protocoles standardisés.

Une activité nourrie par l’expérience et la formation

Formé à l’Institut Catherine Dole Formation, à Buffard, dans le Doubs, Boban Stanojevic dispose d’une base technique solide qu’il a enrichie par la pratique. En deux ans, il affirme avoir massé plus de 800 personnes lors de séances individuelles, interventions en entreprise ou événements. Il exerce notamment au Club Moving à Besançon et intervient régulièrement sur des actions liées au bien-être et à la qualité de vie au travail.

BlindTouch propose une palette de prestations adaptées à divers contextes : massage complet et accès au spa, massage en duo réalisé à quatre mains avec La Bulle de Marion ainsi que des massages personnalisés ”construit à partir des besoins du moment, guidé par une écoute tactile fine”, précise Boban. Le massage Amma assis, plus court, est destiné aux entreprises et événements. BlindTouch propose également des ”Apéros-Massages”, des animations bien-être pensées pour ”les soirées privées, EVJF, cousinades ou mariages”.

Infos +

Parallèlement à son activité de praticien, Boban Stanojevic est animateur radio depuis plus de 28 ans. Cette expérience du lien humain nourrit aujourd’hui sa pratique du massage. Selon le lui, sa présence, son toucher précis et son attention constante font de chaque séance ”un moment singulier, où le corps est réellement entendu”.

Infos pratiques

Publié le 3 décembre à 09h20 par Alexane
