Besançon
Société Vie locale

À Besançon, Chloé M. amène le Slam et libère la parole dans les résidences autonomie

Publié le 04/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 04/12/2025 - 17:12

VIDEO • À notre arrivée à la salle d’animations de la résidence des Lilas dans le quartier de Palente à Besançon, une dizaine de résidents étaient déjà installés pour l’atelier "Slam" proposé par Chloé M. depuis le mois de septembre 2025. Une animation engagée dans la continuité des actions du CCAS de Besançon. Nous avons assisté à un atelier…

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/5 - © Hélène Loget
2/5 - © Hélène Loget
3/5 - © Hélène Loget
4/5 - © Hélène Loget
5/5 - © Hélène Loget

Si une certaine timidité était palpable au début de l’atelier, elle a vite été estompée par l’enthousiasme qu’assure Chloé M., artiste slam et chargée d’assurer la session de l’après-midi. L’atelier débute avec un échauffement : "On va échauffer la mâchoire, on va faire comme si on mâchait un chewing-gum", lance-t-elle avant d’entamer des syllabes "Ga-ga, Ma-ma".

Suivent ensuite un rappel des ateliers précédents (six au total) avant la représentation en public prévue le 12 décembre à 15h00 au centre Nelson Mandela à Besançon. Marc Knapp, animateur au CCAS de Besançon, a veillé à encourager les participants de l’atelier et leur a apporté à chacun une feuille avec le texte qui sera ensuite lu et surtout interprété… Ce dernier est issu des textes écrits individuellement par les personnes du groupe sur le thème "au-delà des frontières". Chloé en qualité d’artiste les a ensuite remaniés et les compilé pour créer deux textes plein de sens.

© Hélène Loget

Le pouvoir de l’interprétation

À tour de rôle, les résidents lisent une puis deux phrases du texte commun. Petit à petit, le regard des autres est oublié et la fluidité de la parole est progressivement libérée : "Il faut interpréter, répétez la phrase après moi, essayez de ne pas lire", encourage Chloé tout sourire : "Le but du Slam est d’écrire et de déclamer son texte devant un public". Chacun, à sa manière, les résidents utilisent des gestes, des intonations. L’atelier fait son chemin, Chloé motive les troupes qui prennent vite plaisir à l’exercice, et se lâchent. Les mots prennent tout leur sens.

Une restitution a ne pas manquer le 12 décembre à 15h00 au centre Nelson Mandela à Besançon.

ccas besancon Chloé M. la ville de besancon résidence autonomie slam

Publié le 4 décembre à 18h00 par Hélène L.
Société

Besançon
Société Vie locale

À Besançon, Chloé M. amène le Slam et libère la parole dans les résidences autonomie

VIDEO • À notre arrivée à la salle d’animations de la résidence des Lilas dans le quartier de Palente à Besançon, une dizaine de résidents étaient déjà installés pour l’atelier "Slam" proposé par Chloé M. depuis le mois de septembre 2025. Une animation engagée dans la continuité des actions du CCAS de Besançon. Nous avons assisté à un atelier…

ccas besancon Chloé M. la ville de besancon résidence autonomie slam
Publié le 4 décembre à 18h00 par Hélène L.
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : trois bovins étaient infectés depuis trois semaines

A l'issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025 dans une ferme à Pouiley-Français, les services de la préfecture du Doubs ont constaté la présence de nodules typiques de DNC sur quatre autres bovins. Explications.

abattage agriculture dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 4 décembre à 17h58 par Hélène L.
Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Franche-Comté
Société

Dermatose : “Stop au massacre !”, clament des éleveurs mobilisés contre l’abattage massif

Des centaines d'agriculteurs se sont mobilisés mercredi 3 décembre 2025 dans plusieurs départements contre l'abattage massif des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), réclamant la fin du "massacre" au lendemain d'une euthanasie très contestée dans une ferme du Doubs.

agriculteurs dermatose bovine manifestation
Publié le 3 décembre à 16h31 par Hélène L.
DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

laïcité religion république
Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

À Besançon, Boban Stanojevic, non-voyant, place l’écoute tactile au cœur du massage

Portée par l’expérience et la sensibilité de Boban Stanojevic, praticien non-voyant, la structure BlindTouch développe une approche du massage centrée sur l’écoute tactile et l’adaptation à chaque personne. Comme il nous l’explique, l’initiative repose sur ”une approche du massage fondée sur l'écoute, la précision et l'adaptation à chaque corps”.

blindtouch boban stanojevic handicap massage moving non-voyant
Publié le 3 décembre à 09h20 par Alexane
Besançon
Nature Société

Dermatose nodulaire : les 83 vaches du cheptel de Pouilley-Français abattues. La préfecture du Doubs explique.

La secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Nathalie Valleix, entourée de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ainsi que de la Direction départementale des territoires, a réuni la presse mardi 2 octobre 2025 à 17 h. Cette prise de parole intervenait après une journée de mobilisation d’agriculteurs au Gaec de Pouilley-Français, où 83 vaches ont été abattues en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.

abattage agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache
Publié le 2 décembre à 18h06 par Alexane
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache
Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Société

Dermatose nodulaire dans un élevage à Pouilley-Français : le TA rejette la requête du SUJ, les 82 bêtes seront abattues

Le 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français. Le syndicat sollicitait notamment la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 déclarant une infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans un troupeau de 82 bovins.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie préfet du doubs tribunal administratif
Publié le 2 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Religion Société

Climat électoral à Besançon : une étude éclaire les forces en présence à l’approche des municipales 2026

En novembre 2025, l’Ifop a réalisé pour la Fédération départementale Les Républicains du Doubs une enquête détaillant l’état de l’opinion politique à Besançon. Publiée en novembre 2025, elle dresse un panorama du climat électoral local, des niveaux de notoriété des principales personnalités bisontines, ainsi que du souhait de réélection accordé à la maire actuelle, Anne Vignot.

anne vignot étude ifop les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 2 décembre à 11h09 par Alexane
France
Economie Société

Remboursement des fauteuils roulants, prime de Noël, Parcoursup… Tout ce qui a changé depuis le 1er décembre 2025

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés et le mois de décembre n'échappe pas à la règle. Économie, santé, éducation... On fait le point sur les changements qui pourront concerner les Français à partir du 1er décembre 2025. 

ce qui change fauteuil roulant impôts parcoursup prime de noël taxe d'habitation
Publié le 1 décembre à 08h57 par Elodie Retrouvey

