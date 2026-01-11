Dimanche 11 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Loisirs Sport

À Besançon, l’acroyoga séduit un public en quête d’une autre manière de bouger

Publié le 11/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 11/01/2026 - 10:51

À Besançon, une discipline corporelle encore peu connue gagne progressivement du terrain. L’acroyoga, qui associe yoga, portés acrobatiques et coopération, sera proposé au public lors d’un atelier découverte le 25 janvier, à la salle de gym La Saint-Claude. On en parle avec Julie Blanchard, qui enseigne l'acroyoga...

© DR
© DR
Julie Blanchard en pleine posture d'acroyoga © DR
1/3 - © DR
2/3 - © DR
3/3 - Julie Blanchard en pleine posture d'acroyoga © DR

Décrite par Julie Blanchard comme une pratique située ”à la croisée du yoga et des portés acrobatiques”, l’acroyoga repose avant tout sur ”l’écoute, l’ajustement et la relation à l’autre”. Contrairement aux sports individuels ou compétitifs, ”le corps ne travaille plus seul mais il s’inscrit dans un collectif, où chacun avance grâce aux autres”.

Ni sport de performance ni simple loisir, la discipline attire un public en recherche de nouvelles formes d’activité physique, plus relationnelles et coopératives.

Une pratique corporelle fondée sur la coopération

L’acroyoga se distingue par son fonctionnement collectif. Chaque pratiquant alterne différents rôles et doit composer avec les autres pour exécuter les postures. Cette dimension coopérative est au cœur de la pratique : ”le corps ne travaille plus seul mais il s’inscrit dans un collectif, où chacun avance grâce aux autres”, souligne Julie Blanchard.

Cette approche favorise l’attention portée au partenaire, l’ajustement et la communication non verbale. Les séances mêlent postures inspirées du yoga et portés acrobatiques, réalisés dans un cadre sécurisé et progressif.

”La surprise joyeuse” au centre de l’expérience

La pratique est également marquée par une forte dimension ludique. ”Essayer, rater, recommencer, rire parfois” fait partie intégrante de l’expérience. Selon Julie Blanchard, ”ce qui marque le plus les gens, ce n’est pas les postures, mais la surprise joyeuse qu’ils ont quand ils réussissent des choses qu’ils pensaient impossibles pour eux”.

Cette approche favorise ”la confiance et l’engagement, sans évacuer la rigueur de la pratique sportive”. Au fil des séances, les participant·e·s développent coordination, conscience corporelle et confiance mutuelle.

Julie Blanchard en pleine posture d'acroyoga © DR

Julie Blanchard, un parcours entre communication et acroyoga

Julie Blanchard, 26 ans, pratique l’acroyoga depuis près de 10 ans. Originaire du Jura, elle vit à Besançon depuis 2017, où elle est venue pour faire ses études de communication. Elle explique avoir pris conscience, au cours de ses études, du lien entre le corps et l’esprit : ”je me suis rendue compte plus tard que j’avais mis de côté mon corps à trop privilégier mon esprit”. L’acroyoga lui a permis de faire ”le pont entre mon corps et mon esprit, tout en me permettant de retrouver avec douceur et légèreté des sensations acrobatiques que je connaissais”.

Aujourd’hui, elle combine enseignement et recherche universitaire : ”j’enseigne l’acroyoga et je mène des recherches sur l’acroyoga dans le cadre d’un doctorat en Sciences de l’Information et la Communication”. Son objectif est de ”comprendre ce que l’acroyoga 'communique' à ses pratiquants”.

Une discipline en développement à Besançon et dans le Jura

Julie Blanchard a commencé à enseigner il y a environ 4 ans, d’abord à travers des ateliers et stages ponctuels. Depuis deux ans, elle propose des cours réguliers à Lons-le-Saunier et à Besançon, où elle intervient en alternance avec un autre enseignant.

La discipline rassemble aujourd’hui une vingtaine de pratiquants réguliers dans le Jura et une trentaine à Besançon. Une dynamique qui s’inscrit, selon Julie Blanchard ”dans une évolution plus large vers des pratiques sportives coopératives qui contrastent avec les sports de compétition traditionnels”.

Un atelier découverte le 25 janvier

Dans ce contexte, un atelier découverte est organisé le 25 janvier à Besançon, à la salle de gym La Saint-Claude. Pendant deux heures, les participant(e)s pourront être initié(e)s à l’acroyoga ”de manière progressive et guidée”, précise l'enseignante.

L’événement vise à faire découvrir cette pratique corporelle encore discrète mais en plein essor, à un public curieux de ”bouger autrement”.

© DR

acrobatie acroyoga atelier découverte julie blanchard yoga

Publié le 11 janvier à 14h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Besançon
Loisirs Sport

À Besançon, l’acroyoga séduit un public en quête d’une autre manière de bouger

À Besançon, une discipline corporelle encore peu connue gagne progressivement du terrain. L’acroyoga, qui associe yoga, portés acrobatiques et coopération, sera proposé au public lors d’un atelier découverte le 25 janvier, à la salle de gym La Saint-Claude. On en parle avec Julie Blanchard, qui enseigne l'acroyoga...

acrobatie acroyoga atelier découverte julie blanchard yoga
Publié le 11 janvier à 14h00 par Alexane
Pontarlier
Culture Loisirs

Ciné, ski de fond, fondue… Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.

cinéma disney fondue jeux vidéo réalité virtuelle ski de fond
Publié le 4 janvier à 12h00 par Alexane
Métabief
Loisirs

Pour les vacances de Noël, la station Métabief s’adapte aux conditions d’enneigement

Malgré les faibles conditions d’enneigement actuelles, Métabief Montagnes du Jura s’adapte à l’occasion des vacances de Noël 2025. Entre ski alpin, glisse ludique avec le snowtubing, luge sur rails, aventures avec l’Explor Games, découverte et pause gourmande au sommet, la station propose son lot d’activités pour tous les âges et toutes les envies.

luge sur rails ski alpin station métabief vacances de noel
Publié le 24 décembre 2025 à 12h00 par Elodie Retrouvey
Métabief
Economie Loisirs

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

La Station de Métabief et le Haut-Doubs proposent cet hiver une nouvelle formule touristique destinée à faire découvrir la montagne jurassienne à travers un séjour combinant hébergement, restauration et activités. Présentée comme "une offre de séjour insolite et attractive", cette initiative vise aussi bien les vacanciers que les visiteurs occasionnels souhaitant explorer la région sur plusieurs jours.

hiver info pratique montagnes du jura neige pass'meta station métabief vacances
Publié le 18 décembre 2025 à 12h00 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 1.98
nuageux
le 11/01 à 15h00
Vent
0.93 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
90 %
 