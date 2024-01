À Besançon, le dealer est interpellé en possession d’une liasse de 2.145€

Le 11 janvier 2024, l’interpellation d’un consommateur a permis aux agents de police d’interpeller un dealer en possession d’une grande quantité d’argent et de près de 250g de stupéfiants rue Duvernoy à Besançon.

C’est parce qu’il avait pris la fuite dans un parking en voyant les policiers que le conducteur a été remarqué par les agents de police. L’homme circulant sans permis de conduire et a déclaré aux fonctionnaires venir acheter des stupéfiants sur ce parking.

Après avoir désigné l’endroit aux policiers, ceux-ci ont en effet remarqué un deuxième individu sortir de derrière un véhicule en stationnement. L’homme a aussitôt été contrôlé et était en possession d’une liasse due 2.145€. Il a fait également sur lui la clé d’une camionnette située à proximité. À l’intérieur de celle-ci, les agents ont remarqué une balance, et de la poudre blanche pouvant s’apparenter à de la cocaïne. Les policiers ont également trouvé à l’intérieur au total 42,4 g de cannabis, 38 g d’héroïne et 28 g de cocaïne.

Plus de 220 g de stupéfiants trouvés dans l'appartement

La perquisition du domicile du dealer a permis la saisie de 52 g de résine, 43 g de cocaïne, 18 g d’héroïne et 1.315€ en liquide.

Lors de sa garde à vue, l’homme a déclaré être consommateur régulier et vendre des produits pour le compte d’un tiers. Les stupéfiants trouvés à son domicile devaient selon lui, être vendus pour lui permettre de financer sa propre consommation. Quant à l’argent il s’agissait des recettes des transactions.

L’homme âgé de 37 ans a été laissé libre sous contrôle judiciaire avec sursis probatoire pendant deux ans.