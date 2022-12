À Dijon, la redécouverte de Vieira da Silva, figure majeure de l'art abstrait

"Elle était un peu comme une star, dans les années 1970 surtout. Elle était tellement populaire qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue", explique Naïs Lefrançois, co-commissaire de l'exposition. "Pourtant, elle est aujourd'hui relativement tombée dans l'oubli".

C'est pour faire redécouvrir cette figure majeure de l'abstraction que le musée des Beaux-Arts (MBA) de Dijon présente, trente ans après sa mort, 80 oeuvres de cette artiste d'envergure internationale. Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, cette Portugaise naturalisée Française est reconnue très tôt dans sa vie, exposant "dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm, Genève...", ajoute Mme Lefrançois.

"Dans les années 1970, il y a quasiment une expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger", souligne l'autre co commissaire Agnès Werly. Elle était très connue pour ses oeuvres d'abord "très figuratives puis tirant vers la non-figuration", explique-t-elle, notamment sa série de "damiers" évoquant des sortes de kaléidoscopes déstructurant l'espace.

Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des perspectives fragiles et irrationnelles, tel son grand chef-d'oeuvre, Urbi et Orbi, un tableau de trois mètres par quatre peint de 1963 à 1972. Il montre un paysage immatériel, liquide, représentatif de Vieira da Silva qui aimait peindre "des lieux vus de très loin", a-t-elle dit. Vue de ciel et de mer mêlés ?

Ville dans le brouillard

Les incertitudes demeurent sur le sujet, ajoutant à la poésie du tableau. La tenue à Dijon de l'exposition, réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, est due au fait que le MBA "est le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste", explique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon.

Le MBA a en reçu en effet en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville, amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée, parmi lesquelles Urbi et Orbi.