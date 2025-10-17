Vendredi 17 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Santé

"À l’ombre du cancer" : des podcasts pour les patients, les aidants et les professionnels

Publié le 17/10/2025 - 12:00
Après avoir sorti "les bases du cancer du sein", un livre paru en 2024, Nadia Mekahli, conseillère en génétique au CHU de Besançon, a souhaité diffuser depuis juillet 2025 son savoir à travers des podcasts originaux intitulés "À l’ombre du cancer".

Nadia Mekahli © DR / Nadia Mekahli
Suite à un master en recherche fondamentale, Nadia Mekahli a exercé pendant neuf ans en tant qu’ingénieure de recherche en oncologie et a passé en parallèle un master conseillère génétique. Au cours de ces années de travail, elle a pu rencontrer de nombreuses personnes atteintes de maladie rares ou de cancers. En tant que conseillère en génétique, elle a également un rôle de prévention et renforcement de la surveillance du cancer.

58 épisodes pour balayer le plus de sujets possibles

Avant tout, Nadia souhaite donner le plus de clés possibles, c’est pourquoi elle s’est lancée dans la production bénévole de podcasts : "Souvent, seulement 10 % des informations données lors des consultations sont retenues par les patients et de nombreuses questions peuvent également survenir par la suite", précise la conseillère en génétique.

Parmi les thèmes que Nadia a déjà évoqués dans ses podcasts, on retrouve :

  • Les traitements du cancer : épisode consacré à la chimiothérapie l’hormonothérapie, l’immunothérapie et les thérapies ciblées.
  • Les accès précoces : épisode sur un traitement qui n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale "mais qui a montré ses effets positifs grâce à la recherche clinique. C’est pourquoi, on peut faire une demande d’accès précoce pour que les patients soient traités", précise Nadia.
  • Le dépistage pré-natal et du dépistage pré-implantatoire : "quand on porteur d’une mutation BRCA, on peut avoir un projet de grossesse sans avoir un enfant malade, via la fécondation in-vitro", explique la conseillère en génétique
  • Le cancer de l’endomètre, du testicule, du col de l’utérus : épisodes consacrés au diagnostic, des dépistages potentiels…
  • Les signaux d’appel du cancer
  • Les généralités du cancer
  • À venir : le cancer du sein

Au total, 58 épisodes composeront "À l’ombre du cancer".

"C’est un moyen de toucher public plus large et de vulgariser le cancer pour parler aussi bien aux patients qu’aux aidants ou aux autres professionnels qui les encadrent", précise Nadia.

Les podcasts sont disponible en accès libre sur la plateforme spotify.

Publié le 17 octobre à 12h00 par Hélène L.
