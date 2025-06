À peine inauguré, le nouvel espace sportif déjà plébiscité par le personnel du CHU de Besançon

Représentant le directeur général du CHU Thierry Gamond-Rius, le directeur de la communication Jonathan Debauve, a présenté en compagnie du président de la commission médicale d’établissement, le professeur Samuel Limat et de l’ancien président du Dijon Football Côte d’Or (DFCO), Olivier Delcourt, le nouvel espace bien-être et sportif du CHU de Besançon.

Pensé comme "un espace qui répond réellement aux attentes des professionnels", le projet est né à l’été 2024 d’un appel à projet interne au CHU. Pour le directeur de la communication, il s’agit d’un lieu "que beaucoup attendaient" pensé par les professionnels du CHU et "rendu possible grâce à une mobilisation exemplaire" durant la période COVID.

Représentant un total de 583.000€ d’investissement, il a pu être financé en grande partie par les dons effectués lors de la période de pandémie. Le DFCO a ainsi contribué à hauteur d’un don de 100.000€ en faveur CHU de Besançon. Un même montant a été attribué au CHU de Dijon car pour Olivier Delcourt, "pour moi c’est la même région" et "il est important d’être impliqué et de participer à la vie locale quand on peut". La fondation des hôpitaux a également soutenu le projet à deux reprises pour un montant total de 433.000€ et 50.000€ sont issus de dons provenant de particuliers.

Une salle pensée par les utilisateurs

Après des travaux de désamiantage le chantier a permis d’aménager plus de 220 m2 en novembre 2024, le tout "dans un esprit moderne et apaisant, éloigné du cadre hospitalier classique" a résumé Jonathan Debauve. Un questionnaire distribué au personnel et auquel 900 personnes ont répondu, a permis d’affiner le choix d’équipements et de programmes.

L’espace est composé d’une salle de sport de 80 m2 équipée de 17 machines, d’un espace bien-être de 40 m2 comprenant six fauteuils de relaxation et d’une salle de cours collectif de 50 m2. Une centrale de traitement d’air, des sanitaires, des douches, et des dispositifs de contrôle d’accès ont également été installés pour garantir confort et sécurité aux utilisateurs.

Une belle dynamique d'inscriptions

À ce jour, plus de 2.500 agents, sur les 7.500 que compte l’établissement, ont déjà réalisé leur inscription et chaque semaine, "30 à 60 inscriptions viennent compléter cette dynamique" a ajouté Jonathan Debauve. Débutés il y a deux semaines, les cours collectifs rencontrent à leur tour déjà un grand succès.

Rappelant l’importance de l’activité physique en matière de santé et comme "levier essentiel de la qualité de vie au travail", Jonathan Debauve a insisté sur le fait que ce lieu était avant tout "le fruit d’une volonté forte, celle de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres".