Accident entre un camion et une voiture à Montperreux : un homme de 86 ans est décédé

Un homme de 86 est décédé ce lundi 19 septembre, à la suite d'un violent accident de la route entre un poids lourd et un véhicule léger à Montperreux, dans le Doubs, route de la Combe Motta.

Lundi 19 septembre, à 11 h 52, les sapeurs-pompiers du Sdis (service départemental d’incendie et de secours) du Doubs ont été mobilisés pour un accident de la route entre un poids lourd et un véhicule léger à Montperreux, dans le Doubs, route de la Combe Motta, à l’intersection entre la D44 et la D437. Le choc a été particulièrement violent.

En arrêt cardio-respiratoire, un homme de 86 ans est décédé

Le conducteur de la voiture, un homme de 86 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Les premiers témoins lui ont pratiqué un massage cardiaque. Malgré plusieurs tentatives de réanimations, les secours n’ont, par la suite, pas réussi à le réanimer.

Le conducteur du camion, un homme de 20 ans, en état de choc, a quant a lui été transporté par les urgences pour des examens complémentaires.

Cinq engins et treize sapeurs-pompiers du centre de Labergement / Pontarlier se sont rendus sur place.