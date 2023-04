Sur place, la victime a expliqué avoir vu un jeune garçon dégrader la boîte aux lettres d'une salle de spectacle. Alors qu’elle était en train de lui reprocher son attitude, le mis en cause l’a menacée de mort et lui a donné plusieurs coups de pieds au visage et au corps.

Interpellé, le jeune homme a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. La victime a reçu une ITT de 6 jours.