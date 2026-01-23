Alerte à la bombe au lycée Belin à Vesoul : les élèves et le personnel évacués

Conformément aux procédures en vigueur, les services de l’État (préfecture, direction des services départementaux de l’éducation nationale et police nationale) ont été immédiatement mobilisés.
Les élèves et le personnel de l’établissement scolaire ont été évacués et pris en charge dans des conditions de sécurité appropriées. Les forces de sécurité intérieure ont ensuite procédé au contrôle complet de l’établissement et n’ont identifié aucun objet suspect. À l’issue des opérations, les élèves ont pu regagner les salles de classe.
Une enquête est en cours afin d’identifier l’auteur du message malveillant.