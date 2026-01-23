Alerte à la bombe au lycée Belin à Vesoul : les élèves et le personnel évacués

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Suite à un message malveillant évoquant une alerte à la bombe au lycée Belin à Vesoul, une opération de contrôle et de sécurisation du site a été menée ce vendredi 23 janvier 2026 e 9h00 à 10h45 par la direction départementale de la police nationale de la Haute-Saône.

Conformément aux procédures en vigueur, les services de l’État (préfecture, direction des services départementaux de l’éducation nationale et police nationale) ont été immédiatement mobilisés.

Les élèves et le personnel de l’établissement scolaire ont été évacués et pris en charge dans des conditions de sécurité appropriées. Les forces de sécurité intérieure ont ensuite procédé au contrôle complet de l’établissement et n’ont identifié aucun objet suspect. À l’issue des opérations, les élèves ont pu regagner les salles de classe.

Une enquête est en cours afin d’identifier l’auteur du message malveillant.