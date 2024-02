Alerte aux pollens d’aulne et de noisetier en Bourgogne-Franche-Comté

Le mois de février n’est pas encore terminé et déjà, les pollens font leur apparition. En cause ? Une dispersion favorisée par la météo douce et ensoleillée.

"Les noisetiers et les aulnes sont en pleine floraison. Tous les deux appartiennent à la famille des bétulacées, comme le bouleau", explique ATMO qui précise que les premiers symptômes d’allergie ont fait leur apparition…

Le conseil d’ATMO Bourgogne-Franche-Comté : "Si vous êtes allergiques aux pollens, lavez-vous régulièrement le nez avec du sérum physiologique".