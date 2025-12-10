Amalia Création : une nouvelle marque artisanale bisontine, entre dessin et travail de la matière

L’aventure artisanale d’Amalia Création s’est concrétisée avec la découverte de la jesmonite, un matériau écologique et simple à modeler. Mélanie Frade décrit cette rencontre comme ”l’étincelle qui a donné naissance à cette aventure artisanale”. Ce matériau, à la fois durable et polyvalent, lui permet de concevoir des objets uniques aux finitions variées.
Deux types de créations faites main
Aujourd’hui, la marque se décline autour de deux univers complémentaires, entièrement réalisés à
la main.
- Des objets en jesmonite : plateaux, boîtes à bijoux, vide-poches et autres pièces coulées et poncées individuellement. Chaque création possède "ses nuances", rendant chaque modèle unique.
- Des illustrations originales : imaginées sur pad avant d’être imprimées en petite série, elles reflètent l’univers graphique de la créatrice.
Une production locale et non standardisée
Fidèle à l’esprit du fait-main, Amalia Création revendique une production à taille humaine. ”Ici, pas de production massive”, souligne la créatrice. Chaque pièce est pensée, travaillée et finalisée dans un souci d’authenticité.
À l’approche des fêtes, la marque met en avant une alternative aux cadeaux industriels : des créations locales, artisanales et uniques, réalisées à Besançon.
Infos pratiques
- Les pièces d’Amalia Création sont à retrouver sur le site officiel : amaliacreation.com .
- Instagram : amalia_crea_
- Facebook : Amalia Créa
- TikTok : amalia.crea