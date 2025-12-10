Amalia Création : une nouvelle marque artisanale bisontine, entre dessin et travail de la matière

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Amalia Création fait ses premiers pas dans le paysage local. Portée par Mélanie Frade, cette jeune marque met en avant des objets façonnés à la main, entre illustration et travail de la matière, des pièces made in Besançon depuis octobre 2025 dans sa boutique en ligne.

L’aventure artisanale d’Amalia Création s’est concrétisée avec la découverte de la jesmonite, un matériau écologique et simple à modeler. Mélanie Frade décrit cette rencontre comme ”l’étincelle qui a donné naissance à cette aventure artisanale”. Ce matériau, à la fois durable et polyvalent, lui permet de concevoir des objets uniques aux finitions variées.

Deux types de créations faites main

Aujourd’hui, la marque se décline autour de deux univers complémentaires, entièrement réalisés à

la main.

Des objets en jesmonite : plateaux, boîtes à bijoux, vide-poches et autres pièces coulées et poncées individuellement. Chaque création possède "ses nuances", rendant chaque modèle unique.

Des illustrations originales : imaginées sur pad avant d’être imprimées en petite série, elles reflètent l’univers graphique de la créatrice.

Une production locale et non standardisée

Fidèle à l’esprit du fait-main, Amalia Création revendique une production à taille humaine. ”Ici, pas de production massive”, souligne la créatrice. Chaque pièce est pensée, travaillée et finalisée dans un souci d’authenticité.

À l’approche des fêtes, la marque met en avant une alternative aux cadeaux industriels : des créations locales, artisanales et uniques, réalisées à Besançon.

Infos pratiques