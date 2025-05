Anne Vignot signe une tribune pour une "candidature commune de la gauche et des écologistes"

TRIBUNE

"Nous, maires de la République, sommes témoins des difficultés du quotidien, des doutes, des peurs et des désespérances. Nous voyons les familles peiner à se loger et à se nourrir. Nous voyons les agentes et agents des services publics se battre pour effectuer leurs missions dignement. Nous voyons les trafics gangrener nos villes et nos campagnes et devenir la matrice centrale de l’insécurité. Nous voyons nos hôpitaux se dégrader, les enseignantes et les enseignants non remplacés, le travail se précariser.

Nous entendons ce sexisme et cette homophobie qui oppressent, ce racisme décomplexé qui se traduit en actes xénophobes, islamophobes, antisémites.

Nous sommes aussi témoins du formidable enthousiasme de la jeunesse, de la vitalité des forces associatives, culturelles, sociales, économiques de notre pays. Cette énergie est aussi source de réponses et de solutions.

Les élus locaux à partir de la diversité de la société française, des besoins des divers territoires de notre pays, littoraux, fluviaux, montagneux, urbains, périurbains, ruraux de l’Hexagone et de l’Outre-mer sont en première ligne de toutes les batailles.

Si nos territoires peuvent beaucoup, ils ne suffisent pas face aux crises nationales et mondiales, faute de politiques nationales d’ampleur. Et si nous nous limitons à alerter sur le danger de l’extrême droite, nous risquons de l’éprouver. Nous en sentons déjà les avant-goûts.

Au cours de nos mandats, nous constatons notre capacité à mettre en œuvre des projets portés par l’ensemble des forces de gauche et écologistes dans nos collectivités. C’est pourquoi nous devons tout faire pour qu’une force véritablement sociale, progressiste et écologiste remporte l’élection présidentielle en 2027.

Nous maires issus de diverses familles politiques de gauche et des écologistes souhaitons l’émergence d’une candidature commune porteuse d’une parole de justice sociale, d’ambition écologique et de respect des droits humains.

Notre appel fait écho à celui de Lucie Castets lancé le 23 avril dernier. Nous soutenons ainsi la proposition de réunir le 2 juillet prochain la société civile avec les dirigeantes et dirigeants des partis qui veulent faire gagner la gauche et les écologistes.

La situation sociale et climatique nous oblige collectivement à élaborer un projet pour un monde vivable et désirable pour toutes et tous, notamment les personnes les plus vulnérables. Un projet pour les générations actuelles et futures. Un projet qui redonne un élan collectif et la fierté d’une France qui se projette et qui protège.

Les conditions de la victoire sont claires :

• Une candidature commune structurée et portée par une équipe

• Un programme de rupture capable de changer concrètement la vie

Une mobilisation de la société civile organisée et des citoyens dans tous les territoires

Discutons, écoutons-nous, rassemblons-nous.

Et surtout n’oublions jamais qui sont nos véritables adversaires.

A deux ans du premier tour, rien n’est joué mais le temps est déjà compté. Nous, maires, sommes prêtes et prêts à porter cette ambition. Nous nous mettons au service d’un impératif collectif : redonner espoir aux classes populaires et moyennes, donner un nouveau souffle à la France et réconcilier notre pays.

Signataires de cet appel à l’initiative de Johanna Rolland, maire de Nantes (PS), Eric Piolle, maire de Grenoble (les Ecologistes) et Patrice Bessac, maire de Montreuil (PC) : François Dechy, maire de Romainville (Divers gauche), Raphaël Adam, maire de Nanterre (PCF), Fatah Aggoune, maire de Gentilly (PCF), Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux (PCF), Nathalie Appéré, maire de Rennes (PS) Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin (PS), François Astorg, maire d’Annecy (écologiste), Peggy Bariat, maire d’Ambazac (Divers gauche - citoyens), Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg (Les Ecologistes), Florence Bau, maire de Prades-le-Lez (Les Ecologistes), Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff (PCF), Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand (PS) , Arthur Boix Neveux, maire de Barberaz (Divers gauche), Christine Bost, maire d’Eysines, présidente de Bordeaux métropole (PS), Agnès Bourgeais, maire de Rezé (Divers gauche - citoyens), Clovis Cassan, maire des Ulis (PS), Luc Carvounas, maire d’Alfortville (PS), Patrick Chaimovitch, maire de Colombes (Les Ecologistes), Guillaume Chaussemy, maire du Pont-Chrétien-Chabenet (Divers gauche - citoyens), Marie Chavanon, maire de Fresnes (PS), Mélanie Cosnier, maire de Souvigné-sur-Sarthe (Divers gauche), Danielle Dambach, maire de Schiltigheim (Les Ecologistes), Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue (PCF), Jean-François Debat, maire de Bourg-en Bresse (PS), Hélène de Comarmond, maire de Cachan (PS), Stéphane Delpeyrat, maire de Saint-Médard-en-Jalles (Divers gauche), Emmanuel Denis, maire de Tours (les Ecologistes), Valérie Depierre, maire d’Arbois (Divers gauche - citoyens), Arnaud Deslandes, maire de Lille (PS), Grégory Doucet, maire de Lyon (Les Ecologistes), Marie Ducamin, maire de Saint-Jacques-de-la-Lande (PS), Vinciane Faber, maire de Louvil (Les Ecologistes), Olivier Gravas, maire de Sahorre (Divers gauche), Jean-Philippe Gautrais, maire de Fontenay-sous-Bois (PCF), Mohamed Gnabaly, maire de l’Île-Saint-Denis (Les Ecologistes), Marc Gricourt, maire de Blois (PS) , Laëtitia Hamot, maire de La Crèche (Divers gauche), Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis (PS), Didier Jau, maire de Marseille secteur 3 (Les Ecologistes), Gaëligue Jos, maire de Saint-Michel-de-Bannières (PS), Mathieu Klein, maire de Nancy (PS), André Laignel, maire d’Issoudun (PS), Nicolas Langlois, maire de Dieppe (PCF), Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers (PCF), Florian Lecoultre, maire de Nouzonville (Divers gauche - citoyens), Fabienne Leguicher, maire de La Norville (Divers gauche), Clémentine Le Marrec, maire de Bénouville (Divers gauche), Gilles Leproust, maire d’Allonnes (PCF), Hervé Longy, maire de Naves (Les Ecologistes), Claire Masson, maire d’Auray (Les Ecologistes), Evelyne Mathis, maire de Velle-sur-Moselle (Divers gauche), Aurélie Mézière, Maire de Plessé (Territoire 44), Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers (Les Ecologistes), Xavier Normand, maire de Castanet-Tolosan (Les Ecologistes), Pierre Polard, maire de Capestang (Divers gauche), Emmanuelle Pierre-Marie, maire de Paris 12ème (Les Ecologistes), Bruno Piriou, maire de Corbeil-Essonnes (PCF), Ali Rabeh, maire de Trappes (Génération.s), Nadine Reux, maire de Charnècles (Les Ecologistes), Clément Rossignol-Puech, maire de Bègles (Les Ecologistes), Laëtitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray (Les Ecologistes), Jacques Sonilhac, maire de Sansan (Divers gauche), Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne (PS), Anne Vignot, maire de Besançon (Les Ecologistes).