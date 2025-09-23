Mardi 23 Septembre 2025
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à "couper des rubans"

Publié le 23/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 23/09/2025 - 17:00

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

Étaient présents autour de la table ce mardi : Christophe Ribette (Ecorse TP), Vincent Martin (FRTP BFC), Ludovic Fagaut (Département du Doubs), Patrick Genre (président de l'Association des maires du Doubs), Charles Piquard (président de l'Association des maires ruraux du Doubs), Jean-Paul Carteret (président de l'Association des maires ruraux de la Haute-Saône), de Yves Guyen, vice-président de Grand Besançon Métropole en charge de la voirie, des infrastructures et des réseaux opérationnels, ainsi que des repésentants de Enedis, de la Banque des territoires et de la Caisse d'épargne.

Un mois avant l’événement, ce mardi 23 septembre, les organisateurs ont dressé le bilan de la précédente édition et partagé les perspectives de 2025 lors d'un déjeuner de presse. ”2024 avait été un super millésime, très enrichissant, durant lequel on avait reçu 210 exposants, plus de 2.600 visiteurs, on va essayer de faire aussi bien”, a rappelé Christophe Ribette, président d’Ecorse TP.

Le numérique comme fil conducteur

Le thème retenu cette année, ”Numérique au service des territoires”, vise à montrer comment les technologies digitales peuvent accompagner la transformation, la gestion et le développement local. Le programme prévoit conférences, ateliers et retours d’expérience autour de sujets concrets : gestion intelligente des infrastructures, données au service des politiques publiques, cybersécurité des collectivités ou encore inclusion numérique.

”À travers les regards croisés d’élus, d’entreprises et d’experts, nous voulons aborder des enjeux qui touchent directement la vie des citoyens et l’efficacité des services publics”, ont expliqué les organisateurs.

Un contexte marqué par les élections municipales

À cinq mois des municipales, les professionnels des travaux publics observent un ralentissement de l’activité. ”Nous dépendons quand même à 60 % de la commande publique, nous dépendons des décisions prises, nous dépendons de tous les élus sur l’investissement, l’aménagement du territoire au sens large”, a insisté Vincent Martin, président de la FRTP BFC.

Pour lui, ce Carrefour doit encourager les élus à ”couper des rubans” et lancer des projets malgré le contexte électoral. Il plaide également pour une décentralisation renforcée : ”Je souhaite vraiment que les préfets, dans le cadre de la décentralisation, aient un poids encore plus important pour que les décisions se prennent localement, sans que ça remonte systématiquement à Paris.”

Un rendez-vous devenu incontournable

Depuis sa création, le Carrefour des collectivités locales s’est imposé comme un rendez-vous phare en Bourgogne Franche-Comté, rassemblant plusieurs milliers de professionnels. L’événement se veut un lieu de dialogue et de coopération entre acteurs publics et privés, avec un objectif : contribuer au développement des territoires et au bien-être des citoyens.

En 2025, les organisateurs espèrent confirmer la dynamique de fréquentation et offrir aux collectivités de nouvelles pistes pour intégrer le numérique comme levier de modernisation, de transparence et d’innovation.

Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
