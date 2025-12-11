Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Avec Reckless, la Bisontine Lily propose "des bijoux qui ne nous font pas disparaître"

Publié le 11/12/2025 - 12:01
Mis à jour le 11/12/2025 - 12:01

Depuis le 3 novembre 2025, Lily s’est lancée dans la confection de bijoux alternatifs, inclusifs et faits mains réalisés à Besançon. Un choix notamment motivé par des raisons de santé qui l’ont poussée à repenser sa manière de travailler. Avec Reckless, la Bisontine propose aujourd’hui des bijoux audacieux qui "laissent exister la femme".

Lily et les bijoux de sa marque Reckless. © Lily
© Lily
1/2 - Lily et les bijoux de sa marque Reckless. © Lily
2/2 - © Lily

Hypersensible, la jeune femme n’est jamais parvenue à "trouver une ambiance de travail" dans laquelle elle se sent bien ni même un emploi ayant du sens pour elle. Voulant réaliser son rêve de devenir écrivaine, Lily quitte un CDI pour se lancer dans l’aventure mais la jeune femme doit faire face à des symptômes neurologiques qui la coupent dans son élan. Elle songe alors à un moyen de pouvoir combiner cela avec un emploi qui lui permettrait de générer des revenus tout en travaillant à la maison. "J’ai toujours créé un peu mes bijoux quand j’étais ado parce que je ne trouvais pas forcément ce qui me plaisait, ayant un style un peu marginal", se remémore Lily. Début novembre 2025, elle décide donc de créer sa propre marque pour essayer de vivre de ses bijoux. 

"Des bijoux qui vous laissent exister"

Elle nomme son entreprise Reckless, "cela signifie téméraire en anglais", nous précise-t-elle. Un trait de caractère qui définit bien sa volonté d’aller avec sa marque "à contre-courant de la société qui dit que la femme doit se faire discrète, en mettant des petits bijoux d’assez fin, de délicat, élégant et raffiné". Au même titre que les vêtements, Lily considère que les bijoux sont très importants pour "laisser parler sa créativité et sa personnalité". Elle souhaite ainsi proposer "des bijoux qui ne nous font pas disparaître".

Cherchant à se démarquer des bijoux traditionnels qui "invisibilisent" la femme plutôt que de lui permettre d’affirmer sa créativité, Lily propose des bijoux audacieux "que l’on voit" et donc des pièces fortes, de couleur ou non. Elle s’inspire pour cela du style gothique, de la pop ou encore de la culture japonaise pour proposer des modèles "alternatifs".

Du fait-main non genré et en plusieurs tailles

Lily dessine ses propres pièces qu’elle transfère ensuite dans son ordinateur pour envoyer le modèle à découper à son laser CO2. Les breloques sont en acrylique 100% recyclé, une matière qu’elle affectionne beaucoup car "il y a beaucoup de couleurs disponibles sur le marché" et cela lui permet notamment de dessiner ses propres pièces avant de les découper ensuite avec son laser CO2. Une manière pour elle de pouvoir faire le plus de choses par elle-même sans avoir à passer par des sous-traitants issus de Chine notamment. Elle compose ensuite ses modèles en réalisant des assemblages avec des gaines en acier inoxydable. 

© Lily

Afin d’être accessibles à toutes les morphologies, les colliers et bracelets sont disponibles dans plusieurs tailles. Toutes les pièces sont également non genrées et permettent à chacun "d’être libre d’exprimer sa personnalité comme il l’entend". Boucles d’oreilles, colliers, bracelets… les modèles proposés sont pour la plupart disponibles en version doré ou argenté inox. 

Lily espère proposer de nouvelles collections dès décembre avec notamment des ras de cou disposant d’un système de fermoir élaboré, "plus professionnel". La Bisontine s’interroge également sur un élargissement de sa gamme avec notamment des bagues ou encore des chaînes de pantalon. 

Estimant qu’il est également important "d’avoir une présence physique locale", la jeune femme a postulé à quelques marchés de Noël et participe aussi à des événements plus ponctuels tels que le Nécronomi’con de Belfort. 

Infos +

bijoux commerce besancon fait main

Publié le 11 décembre à 12h01 par Elodie Retrouvey
