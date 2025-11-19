Mercredi 19 Novembre 2025
Vesoul
Politique

Bardella Ã  la Foire de Vesoul pendant le vote sur le Mercosur Ã  Strasbourg... "Il prÃ©fÃ¨re les selfies au travail de fond" selon Grudler

PubliÃ© le 19/11/2025 - 16:06
Mis Ã  jour le 19/11/2025 - 16:06

Le 25 novembre prochain, Jordan Bardella sera en sÃ©ance de dÃ©dicaces Ã  Vesoul, lors de la foire agricole de la Sainte-Catherine, tandis que le mÃªme jour, sâ€™ouvre Ã  Strasbourg une session plÃ©niÃ¨re jugÃ©e dÃ©terminante par plusieurs Ã©lus europÃ©ens, en particulier en raison dâ€™un vote "difficile" sur le Mercosur, rappelle le dÃ©putÃ© europÃ©en Christophe Grudler (MoDem/Renew). 

Lâ€™Ã©lu belfortain souligne que "tous les dÃ©putÃ©s â€“ notamment franÃ§ais â€“ seront mobilisÃ©s" pour cette sÃ©quence parlementaire. Dans ce contexte, il reproche Ã  Jordan Bardella, prÃ©sident du groupe Patriotes pour lâ€™Europe, de ne pas Ãªtre prÃ©sent en hÃ©micycle.

Pour Christophe Grudler, Jordan Bardella "prÃ©fÃ¨re dÃ©serter la plÃ©niÃ¨reâ€¦ pour participer Ã  la foire Sainte-Catherine de Vesoul". Christophe Grudler estime que cette absence constitue une erreur stratÃ©gique : "Avec des guerriers dÃ©serteurs de ce type, on a vite fait de perdre des bataillesâ€¦ "

Tout en reconnaissant sa propre proximitÃ© avec cet Ã©vÃ©nement localÂ  prÃ©cisant que "jâ€™ai personnellement beaucoup de sympathie pour la Sainte-Catherine de Vesoul, historique foire agricole Ã  laquelle je participe rÃ©guliÃ¨rement", il prÃ©cise que sa prioritÃ© reste la plÃ©niÃ¨re strasbourgeoise : "Je sais oÃ¹ doit Ãªtre ma place la semaine prochaine, si je veux rÃ©ellement dÃ©fendre les agriculteurs de ma rÃ©gion."

Une critique axÃ©e sur la dÃ©fense des agriculteurs

Dans son communiquÃ©, Christophe Grudler reproche au prÃ©sident du groupe Patriotes pour lâ€™Europe de privilÃ©gier la communication au dÃ©triment du travail parlementaire. Selon lui, "M. Bardella prÃ©fÃ¨re quant Ã  lui les selfies Ã  Vesoul plutÃ´t que le travail de fond Ã  Strasbourg pour dÃ©fendre les agriculteursâ€¦"

Lâ€™Ã©lu franc-comtois accuse Ã©galement son adversaire politique dâ€™entretenir un dÃ©calage entre discours et actes : "Avec le populisme, on nâ€™est jamais dÃ©Ã§u, et on nâ€™est pas Ã  une contradiction prÃ¨s : venir dire Ã  nos agriculteurs Â« je vous aime Â», et faire tout le contraire au Parlement europÃ©enâ€¦ "

Christophe Grudler conclut en appelant les habitants de la Haute-SaÃ´ne Ã  ne pas se laisser tromper : "Je suis certain que les Haut-SaÃ´nois ne seront pas dupes de cette manipulation."

