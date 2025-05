BeDiCi, une nouvelle application bisontine d’éducation à la citoyenneté numérique

Début avril 2025, le bisontin Guerric Chalnot et Guillaume Leboucher, co-fondateurs d’Occursus, lancent l’application BeDiCi (Become Digital Citizen) dans l’objectif de fournir des clés de compréhension de la citoyenneté numérique. Conçue pour être ludique et pédagogique, BeDiCi compte éduquer petits et grands aux enjeux du monde numérique à travers différents parcours composés de jeux et de mises en situation.

Le développement de la sphère virtuelle ne va pas sans des conséquences importantes sur la vie des citoyens. Les enjeux sont multiples : cyberharcèlement, démocratie, décryptage de l’information, IA, données personnelles… "Les enfants se retrouvent trop souvent en première ligne, tandis que les familles et le monde éducatif sont parfois démunis face aux usages et aux conséquences potentielles ou réelles de ces derniers" expliquent Guillaume Leboucher et Guerric Chalnot. C’est pourquoi ils ont lancé BeDiCi. Objectif : fournir une plateforme capable d’éduquer de manière ludique aux différentes notions que comporte la citoyenneté numérique. Des systèmes de ligues, de jeux et de récompenses sont notamment mis en place pour se rapprocher de l’expérience d’un jeu vidéo.

Deux parcours distincts

L’application souhaitant ciblée les enfants et les adultes, deux parcours dédiés sont proposés. Le premier parcours est adapté aux enfants de 10 à 13 ans. Il contient 8 modules axés aussi bien sur le cyberharcèlement, l’écoresponsabilité numérique, l’intelligence artificielle ou les réseaux sociaux. "Les modules comportent différents types de jeux et de mises en situations qui invitent l’utilisateur à réfléchir à ses choix, à confronter plusieurs alternatives dans des situations pouvant paraître anodines ou complexes, et à déconstruire des idées reçues." selon Occursus. Les parents ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de suivre le parcours de leur enfant sur l’application.

"Nous avons également généré un parcours complet pour les adultes (parents et enseignants) afin que tous les acteurs d’une famille ou d’un établissement scolaire puissent bénéficier d’une base commune de sensibilisation et de prévention" expliquent Guillaume Leboucher et Guerric Chalnot. De plus, une intelligence artificielle a été développée pour améliorer l’expérience utilisateur. Celle-ci peut adapter les questions en fonction des difficultés rencontrées et de la curiosité de l’utilisateur mais aussi apporter une information supplémentaire si nécessaire.

Info +

Pour installer l'application : BeDiCi