Besançon : 8 mois de prison pour des vols commis à Noël

Les faits remontent au 25 décembre 2020. Un homme avait réussi à prendre la fuite après un vol dans plusieurs caves du 32 commandant Marceau. L’homme avait abandonné derrière lui un sac contenant des bouteilles de vins et un tournevis, lequel avait permis de récupérer l’ADN du voleur.

Celui-ci avait été identifié en octobre 2021 et était entendu un mois plus tard par les enquêteurs. À l’époque, l’homme avait nié être l’auteur des vols et l’affaire était restée en cours.

Suite à de nouvelles instructions du parquet, il a été de nouveau interpellé le mercredi 7 décembre 2022 par les effectifs de la BAC. Placé en garde à vue et réentendu, l’homme de 43 ans niait toujours son implication.

Il a cependant été condamné, dès le lendemain, par le substitut du procureur à une peine d'emprisonnement de huit mois ferme.