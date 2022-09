Besançon : après une rixe, il donne des coups de pieds et crache sur les policiers

Sur place, les policiers ont remarqué la présence de deux individus et ont décidé d’effectuer un contrôle. L’un des hommes, très agité et présentant des signes d’ivresse, a refusé d’être contrôlé et a repoussé physiquement l’un des policiers.

Au cours de son transport au commissariat, le jeune homme de 19 ans a donné des coups de pieds aux policiers en leur crachant dessus. Après son dégrisement, il sera auditionné. Sa garde à vue est en cours.

Le deuxième individu, non blessé lors de la rixe, n’a pas souhaité suivre les policiers.